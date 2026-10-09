Une nouvelle preuve concernant la mystérieuse neuvième planète du système solaire a été découverte

Des scientifiques taïwanais ont réanalysé des données d'observations spatiales antérieures et identifié un corps céleste qui pourrait être la neuvième planète, la « Planet Nine », dont l'existence est supposée dans le système solaire. Si cet objet s'avère être une planète, cela pourrait éclaircir l'un des mystères les plus profonds du système solaire. C'est ce qu'a rapporté le journal « The Economic Times ».

Il est noté que des chercheurs dirigés par Terry Long Fan, scientifique de l'Université nationale Tsing Hua à Taïwan, ont comparé les données obtenues en 1983 par le télescope spatial Infrared Astronomical Satellite avec les résultats d'observations collectées entre 2006 et 2007 par l'appareil spatial japonais AKARI.

L'écart de 23 ans entre les deux observations a permis aux scientifiques de comparer les changements de position des corps célestes et de déterminer leur mouvement. Au cours de l'étude, parmi des millions de signaux, un objet se déplaçant de 47,46 minutes d'arc à travers le ciel a été isolé. Ses caractéristiques de mouvement et son rayonnement infrarouge correspondent aux hypothèses selon lesquelles il pourrait s'agir d'une grande planète située très loin du Soleil.

Les scientifiques ont initialement identifié 22 objets potentiels. Ensuite, leurs caractéristiques ont été étudiées plus en profondeur, réduisant le nombre de candidats d'abord à 13, puis à un seul. Selon les calculs des chercheurs, la masse du dernier objet pourrait être 7 à 17 fois supérieure à celle de la Terre.

Les experts soulignent qu'il est très difficile de détecter des objets situés dans des régions aussi lointaines du système solaire à l'aide de télescopes optiques ordinaires. La lumière du Soleil atteint très faiblement les objets situés à une distance de 500 à 700 unités astronomiques. C'est pourquoi il est complexe de les observer par la lumière visible.

Cependant, les grandes planètes ne se contentent pas de réfléchir la lumière venant du Soleil, elles émettent également leur propre chaleur interne. Le rayonnement infrarouge généré par ce processus peut être enregistré à l'aide d'instruments spéciaux. Les chercheurs ont utilisé cette possibilité pour tenter d'identifier la planète potentielle.

Pourquoi la Planet Nine intéresse-t-elle les scientifiques ?

L'hypothèse de l'existence d'une neuvième planète dans le système solaire est née de l'étude des orbites inhabituelles de certains corps célestes glacés se déplaçant au-delà de l'orbite de Neptune. Leurs directions de mouvement et leurs orbites semblent regroupées dans certaines zones. Cela indique qu'il pourrait y avoir une influence gravitationnelle d'un grand corps céleste non encore identifié sur ces objets.

La position de l'objet nouvellement identifié correspond également aux hypothèses existantes sur la Planet Nine. Si sa nature planétaire est confirmée, les scientifiques seront plus proches d'expliquer pourquoi certains objets aux confins du système solaire se déplacent sur des orbites différentes de la normale.

Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue scientifique « Publications of the Astronomical Society of Australia ». Néanmoins, les scientifiques n'ont pas encore officiellement confirmé que l'objet trouvé est la Planet Nine ou une nouvelle planète du système solaire. C'est pourquoi des observations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer sa nature et ses caractéristiques réelles.

Dans la prochaine étape, les chercheurs prévoient de réobserver cet objet à l'aide de la Dark Energy Camera installée sur le télescope Blanco de 4 mètres situé au Chili. Cela permettra de déterminer sa position et son mouvement actuels, ainsi que de vérifier si les résultats d'observation correspondent à l'orbite prévue.

Ainsi, l'existence de la mystérieuse neuvième planète n'est pas encore prouvée. Cependant, les nouveaux résultats obtenus à partir d'anciennes données d'observation spatiale offrent aux scientifiques une nouvelle opportunité de trouver une réponse à cette question.