Pourquoi l'armée américaine a-t-elle mené une frappe aérienne urgente sur l'île stratégique iranienne de Qeshm ?

L'US Air Force a mené une frappe aérienne de précision sur des cibles situées sur l'île de Qeshm, dans le sud de l'Iran, un point stratégique contrôlant le golfe Persique et le détroit d'Ormuz.

Fox News La correspondante Jennifer Griffin, citant une source haut placée au sein des cercles officiels américains, a rapporté que cette opération a été menée strictement comme une mesure de défense et de représailles.

La raison de la frappe : un affrontement tendu au-dessus du détroit d'Ormuz

Selon les informations recueillies, la chronologie des événements s'est déroulée comme suit :

Attaque contre un avion américain : Lundi 2 novembre, l'aviation militaire américaine survolant le détroit d'Ormuz a été prise pour cible par des systèmes de missiles sol-air depuis le territoire iranien ;

Réponse immédiate : L'avion de chasse américain a immédiatement ciblé les points de tir, frappant et détruisant complètement les installations antiaériennes iraniennes qui avaient lancé les missiles ;

Au moins 5 fortes explosions : Les habitants de l'île de Qeshm et les médias d'État iraniens ont confirmé que le son d'au moins cinq fortes explosions successives a retenti dans la zone de l'île.

Pourquoi le Pentagone n'a-t-il pas officiellement annoncé l'opération ?

Alors que la situation dans la région est extrêmement délicate, Washington a jugé nécessaire de ne pas divulguer cette opération au grand public :