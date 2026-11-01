Une mystérieuse planète naine au-delà de Pluton attire l'attention des scientifiques

Des scientifiques ont identifié un nouveau candidat au titre de planète naine situé au-delà de l'orbite de Pluton dans le système solaire. Nommé 2026 ED138, ce corps céleste pourrait être l'un des plus grands et des plus brillants de sa catégorie à ce jour. Cette découverte a été annoncée par l'Observatoire Vera Rubin, qui travaille en collaboration avec la National Science Foundation et le ministère de l'Énergie des États-Unis.

Il est précisé que le nouvel objet a été découvert le 13 octobre de cette année par l'astronome Matthew Holman lors de l'analyse des données de l'observatoire. Sa luminosité inhabituelle et sa distance considérable par rapport au Soleil ont immédiatement attiré l'attention des chercheurs.

Par la suite, en réexaminant les archives de l'observatoire, les scientifiques ont retrouvé des observations antérieures de 2026 ED138. Il s'avère que ce corps céleste a été observé 30 fois sur une période de 20 nuits, entre le 4 mars et le 11 juillet de cette année. De plus, des images d'archives datant de 2016 ont été cruciales pour déterminer son orbite et étudier son mouvement.

Selon les calculs actuels, 2026 ED138 se trouve à environ 46 unités astronomiques du Soleil. À titre de comparaison, la distance moyenne de Pluton par rapport au Soleil est de 40 unités astronomiques. Cela signifie que le nouvel objet évolue dans les régions très lointaines du système solaire.

Les premières estimations suggèrent que le diamètre de ce nouveau corps céleste pourrait varier entre 600 et 1 500 kilomètres. Par ailleurs, son orbite est inclinée d'environ 25 degrés par rapport au plan principal du système solaire.

Les scientifiques soulignent que des recherches et des observations supplémentaires sont nécessaires pour reconnaître officiellement 2026 ED138 comme une planète naine. Il est notamment prévu d'effectuer des observations dans l'infrarouge afin de déterminer ses dimensions précises, d'étudier ses propriétés physiques et de confirmer sa nature.

Si le statut de planète naine est confirmé, 2026 ED138 pourrait rejoindre la liste des corps célestes officiellement reconnus par l'Union astronomique internationale, tels que Pluton, Cérès, Éris, Hauméa et Makémaké. Cela contribuera à enrichir les connaissances scientifiques sur les régions lointaines du système solaire.

Pour information, l'Observatoire Vera Rubin a lancé en juin 2026 un programme de recherche décennal visant à étudier le ciel à grande échelle. Dans le cadre de ce projet, l'observatoire prévoit d'imager régulièrement le ciel de l'hémisphère sud afin d'identifier de nouveaux objets dans le système solaire et l'univers, d'étudier leurs caractéristiques et d'accroître le nombre de découvertes scientifiques.