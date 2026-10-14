Un enfant de 12 ans ayant survécu à une tentative de meurtre par sa mère est dans le coma

À Saint-Pétersbourg, en Russie, un enfant de 12 ans, victime d'une grave agression de la part de sa mère, a été placé dans un coma artificiel. Son état est jugé critique.

Selon l'enquête, la femme a d'abord versé de l'acide acétique concentré dans la gorge de son fils et en a aspergé son visage. Elle a ensuite tenté de le noyer dans un lac.

Cependant, l'enfant a réussi à regagner la rive et à demander de l'aide aux passants. Ces derniers ont appelé les secours, après quoi il a été transporté à l'hôpital.

Le 11 octobre, le tribunal a placé la femme en détention provisoire pour deux mois, suspectée de tentative de meurtre. Il a été rapporté que l'enfant souffre d'un handicap. La famille compte également deux filles.