Un enfant de 12 ans ayant survécu à une tentative de meurtre par sa mère est dans le coma

·13·Monde
Un enfant de 12 ans ayant survécu à une tentative de meurtre par sa mère est dans le coma

À Saint-Pétersbourg, en Russie, un enfant de 12 ans, victime d'une grave agression de la part de sa mère, a été placé dans un coma artificiel. Son état est jugé critique.

Selon l'enquête, la femme a d'abord versé de l'acide acétique concentré dans la gorge de son fils et en a aspergé son visage. Elle a ensuite tenté de le noyer dans un lac.

Cependant, l'enfant a réussi à regagner la rive et à demander de l'aide aux passants. Ces derniers ont appelé les secours, après quoi il a été transporté à l'hôpital.

Le 11 octobre, le tribunal a placé la femme en détention provisoire pour deux mois, suspectée de tentative de meurtre. Il a été rapporté que l'enfant souffre d'un handicap. La famille compte également deux filles.

Saint-Pétersbourg11 OctobreAcide AcétiqueEnfant De 12 AnsFaits Divers
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une médecin ouzbèke sauve la vie d'une passagère dans un avion à destination de SéoulUne médecin ouzbèke sauve la vie d'une passagère dans un avion à destination de SéoulHier 12:55Un simple fromage serait à l’origine d’un coma de sept ansUn simple fromage serait à l’origine d’un coma de sept ans4 août 15:52Parents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujoursParents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujours20 septembre 19:43Un homme tombe dans le coma après une morsure d’araignée et perd 42 kgUn homme tombe dans le coma après une morsure d’araignée et perd 42 kg20 août 10:40Un passager a tenté d’ouvrir la porte d’un avion à 9 000 mètres d’altitudeUn passager a tenté d’ouvrir la porte d’un avion à 9 000 mètres d’altitude10 août 12:50Le comportement d’un enfant entraîne l’annulation d’un volLe comportement d’un enfant entraîne l’annulation d’un vol12 août 15:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse