Une médecin ouzbèke sauve la vie d'une passagère dans un avion à destination de Séoul

·7·Monde
Une médecin ouzbèke sauve la vie d'une passagère dans un avion à destination de Séoul

Le 11 octobre, une situation d'urgence est survenue à bord d'un avion de la compagnie Uzbekistan Airways. L'état de santé d'une passagère s'est soudainement dégradé, nécessitant une intervention médicale immédiate.

Selon un passager ayant partagé la vidéo, la tension artérielle de la femme a chuté brutalement, la plongeant dans un état de choc sévère. Face à la gravité de la situation, l'équipage a demandé si un médecin se trouvait parmi les passagers. L'atterrissage d'urgence de l'avion a même été envisagé.

À ce moment-là, Komil Xasanov, un médecin citoyen ouzbek, se trouvait sur l'un des sièges voisins. Il en Corée du Sudpour effectuer un stage à l'hôpital universitaire de Chungbuk.

La présence du médecin sur ce vol a permis d'apporter une aide médicale opportune à la passagère.

Cet incident a démontré une fois de plus l'importance cruciale de la présence de personnel médical lors de situations imprévues en plein vol.

11 OctobreKomil XasanovUniversité de ChungbukUzbekistan AirwaysSecours
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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