Au Royaume-Uni, Anthony Williams, âgé de 33 ans, a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur 14 personnes lors d'attaques perpétrées dans un train à destination de Londres et dans d'autres lieux. L'information a été communiquée par la police britannique des transports (British Transport Police).

Il a été rapporté que les faits se sont déroulés les 31 octobre et 1er novembre 2025. Williams a attaqué des personnes à Peterborough et à Londres, ainsi que dans un train en direction de Londres. Au total, 14 personnes ont été blessées, dont deux adolescents.

Lors du procès, il a été révélé que, pendant l'attaque dans le train, des passagers et le personnel du wagon ont tenté de protéger les autres et d'arrêter l'agresseur. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées lors de l'incident. Toutes les victimes ont survécu.

Williams a admis avoir commis les attaques, mais a nié avoir eu l'intention de tuer. La défense a fait valoir qu'il souffrait d'un épisode psychotique aigu lié à une schizophrénie. Le tribunal a débattu de son état mental et de sa capacité à former l'intention de tuer.

Il a également été révélé que, avant les attaques, Williams avait contacté son médecin de famille pour signaler une détérioration de sa santé mentale. Une enquête a été ouverte sur les soins médicaux reçus et sur d'éventuelles lacunes dans le suivi des antécédents.

Le 26 novembre, au terme d'un procès de six semaines, le jury a reconnu Anthony Williams coupable de tentative de meurtre sur 14 personnes. Sa peine sera prononcée ultérieurement.