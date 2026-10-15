Mariage insolite devant les pyramides d'Égypte : la mariée porte la robe de sa mère vieille de 30 ans

L'un des mariages les plus mémorables et uniques de l'automne a eu lieu en Égypte. Organisée près du Caire, dans la région de Saqqarah, devant l'ancienne pyramide à degrés de Djoser, la cérémonie a attiré l'attention par le choix de la mariée de porter la robe de mariage de sa mère.

La mariée, Regina Khalid, a décidé de porter pour l'un des jours les plus importants de sa vie une robe de mariée vieille de plus de 30 ans. La transformation de cette pièce, chargée de valeurs familiales et de souvenirs, a été confiée à la marque égyptienne Salma Osman.

Pour la cérémonie de jour, une robe élégante et unique en taffetas de soie couleur ivoire a été confectionnée. Les designers ont cherché à lui donner un aspect moderne tout en préservant l'esprit original de la robe.

L'un des détails les plus remarquables de la robe était la grande fleur créée pour le bouquet de la mariée. Pour sa réalisation, la technique traditionnelle de fabrication de fleurs utilisée lors de la création de la robe originale de la mère a été employée. Ainsi, un détail historique de la robe maternelle a trouvé sa place dans la tenue de la nouvelle génération.

Pour la cérémonie du soir, le look de la robe a été modifié : le corset a été retiré pour créer une silhouette en deux pièces, plus légère et moderne.

Le décor des pyramides antiques, l'héritage familial et son interprétation moderne ont fait de ce mariage non seulement un événement luxueux, mais aussi une cérémonie riche en sens et en souvenirs.