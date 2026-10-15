Il n'est jamais trop tard pour l'amour : une femme de 70 ans au Brésil rencontre son premier amour et se marie

Au Brésil, le mariage d'une femme de 70 ans, qui n'avait jamais connu de relation amoureuse auparavant, avec un homme de 14 ans son aîné, a attiré l'attention du public. Son histoire prouve une fois de plus qu'il n'est jamais trop tard pour aimer.

Maria Lúcia dos Santos et Clemente dos Santos, âgé de 84 ans, se sont rencontrés dans un centre pour personnes âgées de leur quartier. Ce qui a commencé comme une simple connaissance s'est transformé en sentiments sincères au fil du temps.

Selon les médias locaux, ils se sont rapprochés en participant ensemble à des soirées dansantes. C'est ainsi que l'amour est né entre ces deux personnes, les menant à décider d'unir leurs vies.

Dans sa jeunesse, Maria avait envisagé de devenir religieuse. Cependant, elle a choisi une autre voie, consacrant de nombreuses années à s'occuper de sa famille tout en vivant seule. À 70 ans, elle a vécu sa première véritable relation amoureuse, ouvrant un nouveau chapitre de sa vie.

Le mariage du couple a eu lieu en mai. La cérémonie a réuni leurs proches, membres de la famille et amis. Après la diffusion de leur histoire à la télévision brésilienne, l'événement a suscité un grand intérêt.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont chaleureusement accueilli l'histoire du couple, soulignant que l'amour n'a pas d'âge et que chacun peut trouver le bonheur à n'importe quelle étape de sa vie.

Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ dans la vie.