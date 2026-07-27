« L’Ukraine a vendu son indépendance » : déclaration fracassante de Maria Zakharova

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« L’Ukraine a vendu son indépendance » : déclaration fracassante de Maria Zakharova

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait une série de déclarations acerbes sur la situation autour de l'Ukraine lors du forum international de la jeunesse « Gvardeysk » à Rjev et lors d'un point de presse régulier. La diplomate a souligné que les dirigeants ukrainiens ont vendu leur indépendance et que le pays est utilisé par l'Occident comme un outil de lutte contre la Russie.

Zamin.uz En se basant sur une source de RIA Novosti, elle présente les principales déclarations de la représentante du MAE russe et leur essence.

1. « L’indépendance a été vendue » : la faute des politiciens au pouvoir

Maria Zakharova a affirmé que la population ukrainienne n’a jamais lutté pour une véritable indépendance, car la liberté et la souveraineté dont elle disposait ont été vendues par les politiciens arrivés au pouvoir.

D’après les propos de Maria Zakharova au forum de Rjev :

« Ils ne luttent pour aucune “indépendance”. Ils l'avaient, elle a simplement été vendue. Ceux qui ont trompé le peuple ne sont pas le peuple, mais les politiciens qui sont arrivés au pouvoir. »

La diplomate a ajouté que la politique mensongère et trompeuse à ce sujet se poursuit en Ukraine jusqu'à aujourd'hui.

2. « Mettre fin à la fraternité slave » : le principal objectif de l'Occident

Selon la représentante du MAE russe, le territoire et le peuple ukrainiens sont actuellement sacrifiés pour les intérêts géopolitiques des pays occidentaux. L'objectif principal est de créer une blessure incurable entre les peuples frères de la région.

Maria Zakharova à propos de la politique occidentale :

« Ils effacent simplement l'Ukraine de la surface de la terre. Pour qu'il n'y ait pas de Slaves, pour qu'il n'y ait pas de peuples liés par la fraternité avec les Russes, les Biélorusses, les Moldaves et d'autres. Pour qu'il y ait une blessure éternelle et ouverte. »

L'essence principale des déclarations de Zakharova

Direction / Aspect

Contenu et logique de la déclaration

Statut de l'indépendance

Vendue par les politiciens, le peuple a été trompé

Rôle de l'Occident

Utilisation du pays comme outil de lutte contre la Russie

Objectif géopolitique

Destruction totale de l'unité des peuples slaves et frères

Mesures punitives

Réponse de la Russie face aux attaques contre les civils

3. Avertissement lors du point de presse : les attaques terroristes ne resteront pas sans réponse

En outre, Maria Zakharova a souligné lors de son point de presse régulier que les autorités de Kyiv prennent progressivement conscience de l'impossibilité d'éviter la défaite sur le champ de bataille.

Selon elle, l'armée russe et les forces de l'ordre prendront des mesures punitives adéquates et strictes pour toute attaque et action terroriste commise contre des civils.

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La situation sur la scène internationale et les déclarations diplomatiques revêtent une importance majeure pour la politique régionale et mondiale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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