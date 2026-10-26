Élections présidentielles au Brésil : Lula da Silva, 80 ans, remporte la victoire

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Élections présidentielles au Brésil : Lula da Silva, 80 ans, remporte la victoire

Lors du second tour de l'élection présidentielle au Brésil, le chef de l'État sortant Luiz Inácio Lula da Silva a battu son rival, le sénateur conservateur Flávio Bolsonaro (fils de l'ancien président Jair Bolsonaro), et a été réélu pour un quatrième mandat record dans l'histoire du pays.

Selon le Tribunal supérieur électoral (TSE) et les agences internationales, après une défaite inattendue au premier tour, le chef de l'État a renversé la tendance lors d'un scrutin serré, s'imposant avec une avance d'environ 4,4 millions de voix.

Le tour décisif et la répartition des voix

Dans une compétition politique intense à travers le pays, les chiffres finaux sont les suivants :

  • L'avance de Lula da Silva : Le leader du Parti des travailleurs (PT), de centre-gauche, a obtenu plus de 64 millions de voix, soit 51,79 % (contre 51,76 % lors des premiers dépouillements) ;

  • Le résultat de Flávio Bolsonaro : Le représentant du Parti libéral (PL) et fils de Jair Bolsonaro a recueilli 48,21 % (contre 48,24 % dans les données initiales) ;

  • Controverses électorales : Le temps de vote a été prolongé de deux heures par décision de la Cour suprême en raison de problèmes de transport public et météorologiques dans certaines régions, ce qui a suscité des tensions entre les états-majors des deux camps.

Record historique et équilibre régional

La nouvelle victoire de Luiz Inácio Lula da Silva revêt une importance majeure non seulement pour le Brésil, mais pour toute la politique latino-américaine :

  • Un résultat sans précédent dans l'histoire du Brésil : Lula est devenu le premier dirigeant de l'histoire moderne du Brésil à remporter la victoire au second tour après être arrivé deuxième au premier, et à être élu président pour la quatrième fois ;

  • Record d'âge : Lula da Silva, qui aura bientôt 81 ans, a battu son propre record en devenant le chef d'État le plus âgé à diriger le pays à l'ère de la démocratie brésilienne ;

  • Conséquences géopolitiques : Le Brésil, plus grande économie d'Amérique latine (PIB de 2,6 billions de dollars), restera sous l'influence du bloc de centre-gauche, aux côtés du Mexique, maintenant sa propre voie politique dans l'équilibre mondial des puissances.

Cette victoire, obtenue dans un contexte de forte polarisation, impose à la nouvelle administration des défis complexes : assurer la stabilité économique et trouver un compromis avec les forces parlementaires.

Luiz Inácio Lula da SilvaÉlections présidentielles au BrésilFlávio BolsonaroParti des travailleursPolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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