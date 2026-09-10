Deuil douloureux dans la famille du célèbre chef Konstantin Ivlev : que révèle son ex-femme ?

Un deuil douloureux a frappé la famille de Konstantin Ivlev, célèbre restaurateur russe et animateur des émissions « Na nojax » et « Adskaya kuxnya », aimées par des millions de téléspectateurs. Le père bien-aimé du chef de 52 ans, Vitaliy Ivlev, est décédé. Le prestigieux « StarXit » rapporte que c'est l'ex-femme de l'animateur, Maria Ivleva, qui a été la première à annoncer la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le restaurateur lui-même n'a pas encore fait de déclaration officielle sur la perte d'un proche et demande aux fans de respecter sa vie privée.

Quelles traces le défunt a-t-il laissées dans la mémoire de sa famille, quels sont les souvenirs déchirants de son ancienne belle-fille, et comment les ex-époux se sont-ils réunis dans ces moments difficiles après un divorce tumultueux ? À la fin de l'article, nous vous dévoilons tous les détails sur les événements dramatiques de la dynastie Ivlev et les messages de condoléances du public.

« Vitaliy Sergeyevich, que votre âme repose en paix » : les mots touchants de l'ex-belle-fille

La nouvelle du deuil s'est immédiatement répandue dans le public :

La première annonce vient de Maria : L'ex-épouse de l'animateur, Maria Ivleva, a publié un message émouvant sur sa page de réseau social concernant le décès de son ex-beau-père ;

Un profond respect pour le beau-père : Dans son message, Maria a écrit : « Mon beau-père est décédé. Mais je le vois dans chaque trait qu'il a créé ! Vitaliy Sergeyevich, que votre au-delà soit paisible, car là-bas, vous rencontrerez les personnes les plus importantes pour vous. Et plus tard, nous nous reverrons. Vous n'êtes pas seul ! Nous vous aimons énormément » ;

Le silence de Konstantin Ivlev : Le célèbre chef Konstantin Ivlev n'a pas encore fait de déclaration publique concernant le décès de son père ;

Condoléances sur les réseaux sociaux : Des milliers de fans ont exprimé leurs condoléances sur la page de l'ex-femme, écrivant des mots chaleureux : « Quelle douleur immense ! », « Perdre des proches est si terrible ! », « Maria, nous souhaitons du courage à vous et à Konstantin ! ».

« Même les désaccords les plus graves et les séparations bruyantes perdent de leur force face à une grande tragédie et un deuil dans la vie d'une personne », soulignent les abonnés qui suivent la vie de la famille.

Scandales retentissants et relations entre ex-époux

Les conflits familiaux passés de Konstantin et Maria Ivleva avaient provoqué une grande résonance dans le monde médiatique à l'époque :

Le début du divorce : Après avoir vécu ensemble pendant de nombreuses années, le couple a divorcé légalement sous le feu des projecteurs et des débats publics ;

Accusation d'infidélité : C'est Maria elle-même qui a pris l'initiative du divorce, déclarant ouvertement qu'elle avait découvert que son mari « entretenait une liaison secrète avec une autre femme depuis deux mois » ;

L'oubli des rancœurs : Malgré les procédures de divorce difficiles, le respect sincère et l'affection familiale de l'ex-belle-fille envers son beau-père, Vitaliy Sergeyevich, sont restés intacts, comme en témoigne cette épreuve.

Les épreuves humaines derrière la célébrité

Derrière la vie luxueuse des célébrités et leurs apparitions éclatantes à l'écran se cachent souvent de lourdes pertes humaines et des épreuves. Pour Konstantin Ivlev, l'un des chefs les plus célèbres et fortunés de Russie, le décès de son père est sans aucun doute un choc émotionnel majeur. Malgré les conflits familiaux passés, les divorces passionnés et les critiques de la presse, la solidarité des membres de l'ex-famille dans ces moments-là et leur hommage à la mémoire du défunt sont des vertus humaines nobles. Les fans et le monde du spectacle souhaitent en ces instants force et courage au célèbre animateur et à ses proches pour surmonter ce deuil.

Selon vous, le fait que d'anciens conjoints ayant vécu un divorce difficile et des scandales d'infidélité se soutiennent lors du décès d'un proche est-il un signe de pardon et d'une éducation élevée ? Les tragédies familiales obligent-elles les gens à oublier complètement les rancœurs du passé ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette nouvelle importante sur la famille de votre animateur préféré avec vos proches et les passionnés de cuisine !