Un syndrome rare en Équateur rapproche les scientifiques du secret du cancer

Nichée dans les Andes, au sud de l'Équateur, la ville de Piñas est connue pour un phénomène rare qui attire l'attention des scientifiques. Dans cette région de seulement 8 000 habitants, le nombre de personnes atteintes du syndrome de Laron est l'un des plus élevés au monde. Les chercheurs soulignent que cette pathologie héréditaire rare pourrait aider à prévenir le cancer à l'avenir.

Le syndrome de Laron empêche l'organisme de répondre à l'hormone de croissance. Par conséquent, la taille des patients ne dépasse généralement pas 1,2 mètre. Cependant, des études ont montré que les personnes atteintes de ce syndrome développent beaucoup moins de cancers et de diabètes que les autres.

Les sœurs jumelles de Piñas, Maria Luisa Romero et Maria del Sisne, sont également nées avec ce syndrome. Elles racontent avoir traversé de nombreuses difficultés au cours de leur vie, mais s'être toujours soutenues mutuellement.

« Nous unissons toujours nos forces et nous nous protégeons l'une l'autre », déclare Maria Luisa.

Le Dr Jaime Guevara, endocrinologue qui étudie le syndrome de Laron depuis plus de 40 ans, a déclaré que l'objectif principal des scientifiques est de reproduire les mécanismes de protection de ce syndrome chez les personnes en bonne santé, via des médicaments ou un régime alimentaire.

Cette maladie a été identifiée pour la première fois il y a 60 ans par le pédiatre israélien Zvi Laron. À ce jour, 840 patients sont officiellement recensés dans le monde, la plupart vivant dans les régions d'El Oro et de Loja en Équateur.

Le Dr Guevara et le scientifique américain Valter Longo ont suivi 100 patients atteints du syndrome de Laron et 1 600 de leurs proches en bonne santé pendant 22 ans.

Selon les résultats de l'étude, aucun cas de diabète n'a été enregistré parmi les participants atteints du syndrome de Laron, et un seul cas de cancer léger a été détecté. En revanche, dans le groupe témoin, 5 % des personnes ont reçu un diagnostic de diabète et 17 % un diagnostic de cancer.

Les scientifiques expliquent ce phénomène par un taux très bas d'IGF-1, un facteur de croissance présent dans l'organisme. Ils pensent que ce facteur pourrait influencer la survie des cellules cancéreuses. Toutefois, les experts soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer pleinement cette théorie.

Cependant, le syndrome de Laron ne protège pas totalement contre les maladies. Cela a été confirmé par le fait que l'une des jumelles, Maria del Sisne, a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a deux ans. Elle s'est rétablie après une chirurgie et une chimiothérapie.

« C'est là que nous avons compris que nous n'étions pas totalement protégées contre ces maladies. Nous avons réalisé que nous devions prendre soin de notre santé, faire du sport et manger sainement », dit-elle.

Il existe un médicament appelé Increlex pour traiter le syndrome de Laron. S'il est administré pendant l'enfance, il peut aider à la croissance. Cependant, le médicament est très coûteux : un flacon coûte plus de 800 dollars, et un enfant en a besoin d'au moins trois par mois.

Aujourd'hui âgées de 40 ans, Maria Luisa et Maria del Sisne n'ont pas pu bénéficier de cette opportunité. Malgré cela, elles ont accepté leur vie.

« Je m'accepte telle que je suis et je remercie Dieu de m'avoir créée ainsi », déclare Maria Luisa.

Si les recherches des scientifiques aboutissent, les personnes atteintes du syndrome de Laron vivant dans la petite ville équatorienne de Piñas pourraient guider l'humanité vers de nouvelles méthodes de traitement contre le cancer.