Hausse des attaques de chauves-souris en Australie : alerte au virus dangereux

·7·Monde
Hausse des attaques de chauves-souris en Australie : alerte au virus dangereux

Les autorités australiennes mettent en garde la population contre toute approche ou contact avec des chauves-souris, suite à une augmentation des morsures et griffures. Les experts rappellent le risque de transmission du lyssavirus des chauves-souris australiennes (Australian bat lyssavirus).

Selon le ministère de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, 43 personnes ont été mordues ou griffées dans le nord de l'État entre le 28 septembre et le 10 octobre, contre 10 cas sur la même période l'an dernier.

Les incidents ont été signalés dans les régions de Hunter, Mid North Coast, Northern NSW et Central Coast. Le lyssavirus des chauves-souris australiennes est proche de la rage et provoque une maladie grave, souvent mortelle. Il n'existe aucun traitement efficace une fois les symptômes apparus. Cependant, une aide médicale rapide après une exposition, incluant la vaccination, peut prévenir l'infection.

Keira Glasgow, directrice de la protection de la santé au ministère de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, a souligné que toute chauve-souris peut être porteuse du virus.

Selon elle, bien que la transmission à l'homme soit rare, une morsure ou une griffure constitue un risque sérieux. Il est donc crucial d'éviter tout contact direct avec ces animaux.

AustralieLyssavirusNouvelle-Galles du SudSanté publiqueChauves-souris
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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