Un plat insolite de la cuisine des Palaos : un blogueur critiqué après avoir goûté à la soupe de chauve-souris

Lors d'un voyage dans l'État insulaire des Palaos, situé dans l'océan Pacifique, un blogueur brésilien a goûté à l'un des plats traditionnels de la population locale : la soupe de chauve-souris. La publication de sa vidéo montrant ce processus sur les réseaux sociaux a suscité de vifs débats parmi ses abonnés.

Ce plat est préparé depuis longtemps dans la cuisine des Palaos. Il est généralement cuisiné avec des chauves-souris frugivores et fait partie des traditions gastronomiques locales. Cependant, la vidéo montrant ce plat, qui semble inhabituel pour les habitants d'autres pays, est devenue virale en peu de temps.

Les abonnés compatriotes du blogueur n'ont pas tous approuvé son choix. Certains ont exprimé des inquiétudes concernant les aspects hygiéniques du plat et les risques de maladies infectieuses potentiellement liés à sa consommation.

D'autres utilisateurs ont estimé qu'il était naturel de découvrir les coutumes locales et les plats nationaux lors de voyages à l'étranger. Néanmoins, certains critiques ont accusé le blogueur d'avoir ignoré les risques sanitaires potentiels dans le seul but d'obtenir plus de vues.

En fin de compte, la vidéo sur ce plat traditionnel de la cuisine des Palaos a non seulement mis en lumière une expérience gastronomique inhabituelle, mais a également soulevé des débats sur les traditions culturelles et la sécurité alimentaire.