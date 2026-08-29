Une chauve-souris a tenté d'entrer dans la bouche d'une femme — l'avertissement des médecins

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Une chauve-souris a tenté d'entrer dans la bouche d'une femme — l'avertissement des médecins

Krista Edelman, gastro-entérologue à Richmond, en Virginie (États-Unis), a partagé sur Instagram une expérience nocturne terrifiante et inhabituelle. La femme s'est réveillée au milieu de la nuit en sentant une créature inconnue bouger sur son visage.

Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un rêve très réaliste, la médecin a touché la créature et a découvert qu'une véritable chauve-souris tentait d'entrer dans sa bouche.

« J'ai replié ses ailes avec ma main » : les détails d'une nuit d'horreur

Dans une interview accordée aux chaînes de télévision locales, la médecin raconte ces moments effrayants :

  • Un rêve inhabituel : « Dans mon rêve, j'ai vu une petite souris des champs très mignonne essayer d'entrer dans ma bouche. Tout semblait extrêmement réel », raconte Edelman ;

  • Peur réelle et ailes : « Après m'être réveillée, j'ai senti quelque chose autour de ma bouche et j'ai tendu la main. En touchant, j'ai réalisé que je tenais les ailes repliées d'une chauve-souris. Ce n'était pas un rêve, c'était une chauve-souris vivante qui essayait d'entrer dans ma bouche », a-t-elle déclaré à la chaîne WWBT-TV ;

  • Un secours rapide : Réveillé par les cris de sa femme, son mari a immédiatement attrapé la chauve-souris. Ils l'ont placée dans un récipient spécial et se sont précipités aux urgences.

L'avertissement des experts médicaux : quel est le risque de rage ?

Le Dr Adam Landsi, directeur médical adjoint de l'hôpital St. Mary, a souligné que la médecin a pris la bonne décision en apportant la chauve-souris pour expertise :

  • Des traces de morsures invisibles : Les dents des chauves-souris sont si petites qu'une personne peut ne pas se rendre compte qu'elle a été mordue ;

  • Risque de rage : Comme le virus de la rage est mortel à près de 100 %, tout contact direct avec une chauve-souris nécessite de supposer le pire scénario et de commencer immédiatement un traitement ;

  • Résultat de laboratoire : Après des analyses approfondies, le virus de la rage n'a pas été détecté chez cette chauve-souris (résultat négatif), confirmant que la santé de la femme n'est pas en danger.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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