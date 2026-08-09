La tortue sauvée in extremis retourne chez elle

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La tortue sauvée in extremis retourne chez elle

Rozsi, une rare tortue marine retrouvée sur la côte du pays de Galles, va être ramenée dans sa véritable patrie — le Mexique. Pour son retour, un voyage de près de 5 000 miles (plus de 8 000 kilomètres) est organisé par des spécialistes, avec une préparation spéciale.

Rozsi appartient à l’espèce des tortues de Kemp l’une des tortues marines les plus rares au monde. Elle a été découverte en décembre 2023 sur une plage de l’île d’Anglesey, au pays de Galles, par un chien nommé Meg. À l’époque, la tortue avait moins de deux ans et se trouvait dans un état critique.

Les spécialistes ont établi qu’elle était en état d’hypothermie sévère après être restée longtemps dans des eaux froides. Le personnel du zoo marin d’Anglesey a soigné Rozsi et s’est occupé d’elle pendant près de deux ans et demi. Durant cette période, elle a triplé de taille et son poids est passé de moins d’un kilogramme à 21 kilogrammes .

Une caisse spécialement conçue, avec contrôle de la température, a désormais été préparée pour accompagner Rozsi durant son long voyage. Elle sera d’abord transportée en hélicoptère d’Anglesey à Londres, puis acheminée par avion-cargo jusqu’à Houston, aux États-Unis.

Pendant le trajet, les spécialistes veilleront tout particulièrement à ce que la tortue ne se déshydrate pas. Des produits hydratants spéciaux seront utilisés pour empêcher sa carapace et sa peau délicate de se dessécher. Ses yeux devront également être humidifiés régulièrement.

Une tortue marine nage dans un bassin peu profond.

Selon Frankie Hobro, responsable du zoo marin d’Anglesey, les tortues marines victimes d’hypothermie ont peu de chances de survivre sans l’aide de spécialistes. Le rétablissement de Rozsi et son retour dans son milieu naturel constituent donc un moment très émouvant pour l’équipe.

Rozsi a été baptisée d’après le nom de la plage où elle a été trouvée. Les spécialistes supposent qu’elle a pu être détournée des eaux chaudes par de forts vents et se retrouver au large des côtes galloises.

La tortue de Kemp est considérée comme la tortue marine la plus rare au monde. Elle pond principalement sur deux plages du Mexique et dans certaines zones de l’État américain du Texas.

Le personnel du zoo espère que le retour de Rozsi dans la nature constituera une petite mais importante étape dans la préservation de cette espèce rare. Elle sera la quatrième tortue marine secourue et réhabilitée par l’établissement au cours des dix dernières années.

Parallèlement, les spécialistes élaborent un projet de création d’un centre spécial destiné à secourir d’autres tortues marines victimes du froid sur les côtes du pays de Galles.

Pays de GallesMexiqueLondresHoustonAnglesey Sea Zoo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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