Une fusillade perpétrée par un élève de 9e dans la prestigieuse école Thepsirin, située dans la province thaïlandaise de Nonthaburi, a fait de nombreuses victimes. Avant de se rendre à l’école, l’adolescent avait également tué son grand-père et sa grand-mère à leur domicile.

Selon les informations de l’enquête, le nombre total de personnes décédées dans la tragédie s’élève à 8 à 9 personnes. En outre, 15 personnes ont subi des blessures de gravité variable.

Comment la tragédie s’est-elle produite ?

Les faits se sont déroulés vers 10 h, heure locale (8 h, heure de Tachkent), à l’école Thepsirin, située dans le district de Bang Kruai, en périphérie de Bangkok.

Un élève de 9e âgé de 14 ans, scolarisé dans cet établissement, a délibérément ouvert le feu dans les salles de classe avec un pistolet de calibre 9 mm appartenant à son grand-père, ancien enseignant. Selon des témoins, l’adolescent portait un uniforme scolaire violet et un sac noir sur l’épaule.

« Nous étions dans notre salle de classe. Après que notre professeur, qui se tenait près de la porte, a été abattu, nous avons réussi à nous enfuir », raconte un élève de 5e, témoin des faits.

État des victimes et des personnes blessées

Selon les informations publiées par les sources, les victimes sont les suivantes :

L’adolescent qui a perpétré l’attaque (il s’est suicidé sur les lieux) ;

Le grand-père et la grand-mère de l’adolescent ;

Des enseignants et des élèves de l’école.

À l’arrivée des services d’urgence et des secours, les élèves et le personnel ont été immédiatement évacués. L’activité d’au moins deux écoles et d’une crèche voisines a été temporairement suspendue.

Réaction du gouvernement et des autorités

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul s’est adressé aux journalistes et a présenté ses condoléances aux familles des victimes :

« C’est vraiment terrifiant, cela n’aurait jamais dû arriver. Comment cela a-t-il pu se produire dans notre pays ? » a déclaré le Premier ministre, soulignant que le contrôle de la détention des armes à feu serait renforcé.

Rappelons que l’école Thepsirin est un établissement historique et prestigieux, en activité depuis la fin du XIXe siècle, où ont étudié de nombreux Premiers ministres et diplomates du pays.