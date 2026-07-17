Black-out majeur au Kirghizistan : plusieurs régions privées d'électricité

Aujourd'hui, le 17 juillet, une coupure de courant inattendue a provoqué un black-out à grande échelle dans plusieurs régions du Kirghizistan. En conséquence, des milliers d'habitants de la capitale, Bichkek, ainsi que de plusieurs provinces du pays, se sont retrouvés temporairement sans électricité. C'est ce qu'a rapporté 24.kg dans sa publication.

Il est rapporté que les coupures de courant ont touché la ville de Bichkek ainsi que les régions de Tchouï, d'Issyk-Koul, de Naryn et d'autres zones. En raison de la panne, l'approvisionnement en eau chaude et froide a été temporairement interrompu dans certains districts. De plus, les feux de signalisation ont cessé de fonctionner, des perturbations ont été observées sur les réseaux mobiles et Internet, et de nombreux ascenseurs ont été bloqués.

Selon les informations de la société par actions « Réseau électrique national du Kirghizistan » (NESK), l'incident a été causé par une avarie sur deux lignes à haute tension de 220 kilovolts. Plus précisément, les lignes « Kara-Balta — Glavnaya » et « Glavnaya — Chou » ont été mises hors service en urgence.

En conséquence, le mécanisme de réduction automatique de la charge du système électrique s'est déclenché, provoquant des coupures dans diverses régions du pays. Actuellement, les spécialistes travaillent au rétablissement progressif de l'électricité. Une enquête technique sur les causes de l'accident est en cours.