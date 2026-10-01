Cas extrêmement rare en Californie : une femme porte un fœtus dans la cavité abdominale et donne naissance à un enfant en bonne santé

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Cas extrêmement rare en Californie : une femme porte un fœtus dans la cavité abdominale et donne naissance à un enfant en bonne santé

En décembre 2025, un cas médical extrêmement rare a été enregistré en Californie, aux États-Unis. Une femme de 41 ans a porté un fœtus non pas dans l'utérus, mais dans la cavité abdominale, et a donné naissance à un bébé en bonne santé.

La femme vivait depuis plusieurs années avec un gros kyste ovarien. L'augmentation du volume abdominal était attribuée au kyste plutôt qu'à une grossesse. L'irrégularité de son cycle menstruel est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas soupçonné sa grossesse.

La situation a été découverte en décembre 2025, lorsque la femme s'est rendue à l'hôpital pour se faire retirer le kyste ovarien. Après que les examens initiaux ont révélé des signes de grossesse, les médecins ont effectué des tests supplémentaires.

Les résultats des examens ont stupéfié les spécialistes : l'utérus était vide et le fœtus s'était développé à l'extérieur, dans la cavité abdominale. Ce phénomène est appelé grossesse abdominale et constitue l'une des formes les plus rares de grossesse extra-utérine.

Habituellement, de telles grossesses présentent des risques graves, car les tissus extra-utérins ne peuvent pas fournir les conditions et l'apport sanguin nécessaires au développement normal du fœtus. De plus, des complications mortelles, telles qu'une hémorragie interne sévère, peuvent survenir pour la mère.

Cependant, dans ce cas, le fœtus s'est développé presque jusqu'à terme et a survécu. Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale complexe pour sauver la mère et l'enfant. Durant l'opération, le kyste a été retiré et le bébé a été mis au monde. Une équipe multidisciplinaire a participé à l'intervention. Selon l'hôpital, l'état de la mère et du nouveau-né est stable après l'opération.

Grossesse abdominaleCalifornieKyste ovarienMédecineCas rare
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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