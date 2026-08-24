Un pompier en costume de « Superman » devient célèbre en Indonésie

Sur l'île indonésienne de Bornéo, Rudiyansah, 17 ans, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour avoir combattu des feux de forêt et de terre vêtu d'un costume de « Superman ». Ses efforts contre les incendies ont été visionnés des millions de fois, selon le Washington Post et l'AFP.

Rudiyansah vit près de la ville de Palangkaraya, dans la province de Kalimantan central. Il a rejoint le groupe de pompiers volontaires fondé par son père, Mulyadi, et aide à éteindre les incendies après l'école depuis 2023.

Cette année, l'adolescent a décidé de combattre les flammes dans le costume de son héros préféré, « Superman ». Ses vidéos, où on le voit lutter contre les flammes et la fumée avec un tuyau d'incendie, sont devenues virales. Rudiyansah a déclaré qu'il portait le costume principalement pour s'amuser.

Le courage de l'adolescent a attiré l'attention du ministre indonésien des Forêts, Raja Juli Antoni. Le ministre l'a qualifié de « héros de la forêt » et a suggéré que Rudiyansah pourrait devenir garde forestier à l'avenir.

Rudiyansah s'est dit heureux d'aider la population locale. Il rêve de devenir garde forestier et a appelé les autres bénévoles et pompiers d'Indonésie à poursuivre la lutte contre les incendies.

Selon son père, la saison des incendies de cette année est la plus difficile depuis la création du groupe de bénévoles en 2020. En raison d'une sécheresse prolongée, les puits et autres sources d'eau utilisées pour éteindre les incendies se sont asséchés.

La situation liée aux incendies en Indonésie est devenue critique. Selon les données gouvernementales, entre janvier et juillet 2026, les incendies ont couvert plus de 200 000 hectares de terres. Cette zone est près de trois fois plus grande que celle de la ville de Jakarta. La fumée causée par les incendies s'est propagée dans les parties de Bornéo partagées entre l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei.