Décision d'urgence d'Ozon : comment la place de marché gère-t-elle la crise ?

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Décision d'urgence d'Ozon : comment la place de marché gère-t-elle la crise ?

Suite aux incendies et aux attaques survenus dans des installations logistiques et des centres majeurs dans plusieurs régions de Russie, Ozon a annoncé un ensemble de mesures d'urgence pour soutenir ses partenaires et vendeurs.

L'administration de la place de marché a lancé un inventaire pour évaluer les dommages et a officiellement annoncé que tous les vendeurs assurés seraient indemnisés pour la valeur des marchandises perdues.

Allègements pour les vendeurs : aucune pénalité jusqu'au 22 septembre

La direction de la place de marché a pris les décisions suivantes pour éviter aux entrepreneurs et vendeurs des difficultés financières :

  • Indemnisation complète et annulation des frais de stockage : Aucun frais de stockage ne sera facturé pour les produits restés dans les zones endommagées depuis le moment de l'incident ;

  • Annulation des amendes et sanctions : Toutes les pénalités appliquées en cas d'annulation de commande ou de retard d'expédition par le vendeur jusqu'au 22 septembre sont totalement suspendues ;

  • Suspension temporaire du paiement différé dans 38 régions : Afin de réduire les retours massifs, le système de paiement différé a été restreint pour les commandes de produits provenant des entrepôts endommagés dans 38 entités ;

  • Réduction des commissions : À partir du 30 août, les frais de service pour le stockage des marchandises dans les entrepôts seront réduits de 3 points de pourcentage ; réduits ;

  • Frais de transport pris en charge par l'entreprise : Ozon prend entièrement en charge les coûts de transfert des marchandises des entrepôts temporairement fermés vers d'autres centres sécurisés.

Incendies dans 6 villes et situation boursière

Chronologie des événements d'urgence et réaction du marché :

  • Dommages à grande échelle : Les incendies, qui ont débuté le 22 août dans des installations à Tchapaïevsk (Samara), se sont propagés à Orenbourg, en Adyguée, à Nevinnomyssk, à Krasnodar et à Makhatchkala. Selon les premières estimations des experts, les dommages ont affecté 15 à 19 % du parc d'entrepôts de la place de marché ;

  • Évacuation et sécurité : Tout le personnel et les travailleurs des sites ont été rapidement évacués vers des zones sécurisées ;

  • Volatilité boursière : «Lenta.ru» rapporte qu'après les événements, les actions d'Ozon à la Bourse de Moscou ont chuté jusqu'à 26 %, atteignant 2 140 roubles. Cependant, grâce aux déclarations et mesures rapides de l'entreprise, le cours des actions a augmenté de 3,54 % le 25 août.

Le service de presse de l'entreprise souligne que, malgré la situation dans les centres logistiques, les délais de livraison des commandes aux clients restent sous contrôle.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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