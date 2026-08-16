Offensive massive nocturne : plus de 800 drones lancés contre 16 régions russes

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Offensive massive nocturne : plus de 800 drones lancés contre 16 régions russes

Dans la nuit du 15 au 16 août, l’un des plus importants et des plus intenses assauts de drones et de missiles du conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine a été enregistré. Les deux parties ont simultanément frappé des entreprises militaro-industrielles majeures, des centres logistiques et des infrastructures énergétiques.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces de défense antiaérienne ont réussi à intercepter au total, dans 16 régions du pays et en Crimée, 822 drones au total.

Un complexe militaire à Rostov et d’importants incendies dans la région de Moscou

En Russie, les frappes les plus lourdes ont touché les régions de Moscou et de Rostov :

  • Bilan dans la région de Rostov : Le gouverneur régional, Iouri Slioussar, a déclaré que plus de 150 drones et missiles avaient été abattus, mais que l’attaque avait fait 5 morts L’état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé que le complexe « Kamenski », qui produit du combustible solide pour les systèmes « Ouragan », « Smerch » et « Tornado-S » dans la ville de Kamensk-Chakhtinski, avait été visé ; le complexe « Kamenski » avait été visé ;

  • 600 drones en direction de Moscou : Selon le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, 600 drones ont été lancés en direction de la région, dont 201 ont été abattus. Dans la région de Moscou, un homme de 83 ans a été tué et au moins trois personnes blessées ; trois autres personnes ont également été blessées dans le secteur du périphérique MKAD ;

  • Le plus grand entrepôt de Wildberries a pris feu : L’entrepôt logistique central de 250 000 m², situé dans le parc industriel de Koledino à Podolsk, a pris feu après avoir été touché par un drone. Il s’agit de la deuxième attaque visant ce complexe, obligeant l’entreprise à réorganiser d’urgence ses chaînes logistiques. En outre, 110 maisons privées de Podolsk ont été privées d’électricité ;

  • Un entrepôt pharmaceutique à Domodedovo : À la suite de l’attaque, un vaste entrepôt pharmaceutique de 56 000 m² situé à Domodedovo a été entièrement détruit.

Frappes contre des villes ukrainiennes : un marché aux livres vieux de 30 ans et le complexe « ArcelorMittal »

Les forces armées russes ont également lancé au cours de la nuit des frappes de représailles contre les régions ukrainiennes de Kyiv, Dnipropetrovsk et Poltava, au moyen de drones d’attaque et de missiles de croisière :

  • Le marché « Pochayna » à Kyiv : Dans la capitale, le célèbre marché aux livres et les pavillons commerciaux en activité depuis 1997, ainsi que l’entrée d’une station de métro, ont été touchés et entièrement détruits par les flammes ;

  • Pertes à Kryvyï Rih : À la suite d’une frappe de missile contre l’entreprise minière et métallurgique « ArcelorMittal », 2 personnes ont été tuées et 14 blessées (dont 11 hospitalisées). Les activités de production ont été partiellement suspendues ;

  • Commentaire du ministère russe de la Défense : La partie russe a déclaré avoir visé à Kyiv l’entreprise « Fayer Point », qui produit des composants pour les missiles « Flamingo » et les drones d’attaque, les ateliers métallurgiques de Kryvyï Rih ainsi que la raffinerie de pétrole de Krementchouk.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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