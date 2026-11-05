Nicolas Cage vit à l'hôtel : pourquoi la star d'Hollywood est-elle sans domicile ?

La star d'Hollywood et lauréat d'un Oscar, Nicolas Cage, a révélé qu'il se retrouvait sans domicile et vivait à l'hôtel en raison d'un glissement de terrain survenu près de sa luxueuse demeure dans la prestigieuse ville de Malibu, en Californie. Selon le magazine People, l'acteur célèbre a fait cette déclaration inattendue lors de son apparition au Los Angeles Comic Con.

« Je suis actuellement un peu sans domicile. Il y a eu un incident avec ma maison à Malibu, et je vis donc d'hôtel en hôtel pour le moment », a admis l'acteur.

Un ravin de 7,6 mètres au seuil de sa résidence de 10,5 millions de dollars

Nicolas Cage avait acheté cette luxueuse résidence en 2024 pour 10,5 millions de dollars . Cependant, les forces de la nature ont gravement menacé ce bien précieux :

La formation d'un gouffre géant : Le 8 septembre, un glissement de terrain massif s'est produit près de la maison, avec une profondeur d'environ 7,6 mètres et une surface de 9 sur 18 mètres ;

Destruction des routes et des infrastructures : Le ravin a emporté une grande partie de la voie d'accès principale, privant les résidents de tout moyen d'atteindre leurs maisons en toute sécurité. Les infrastructures souterraines, y compris les conduites de gaz, ont également été endommagées ;

Glissement vers l'océan : L'incident a été causé par une forte érosion côtière, des vagues de tempête puissantes et une marée anormalement haute. Le processus d'érosion ne s'arrête pas et continue de s'étendre vers l'océan.

État d'urgence à Malibu : des dizaines de familles évacuées

Compte tenu de l'ampleur du danger, l'administration municipale a immédiatement déclaré l'état d'urgence :

31 foyers en danger : Les résidents de 31 maisons au total ont été déplacés vers des lieux sûrs ;

Exigence d'évacuation totale : Parmi eux, les propriétaires de 7 maisons ont reçu l'ordre officiel d'évacuer immédiatement en raison du risque imminent d'effondrement, tandis que 24 autres foyers sont restés isolés en raison de la perte des voies d'accès sécurisées.

D'autres changements marquants dans la vie de l'acteur

Il convient de noter que Nicolas Cage est en réalité le neveu du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Dès le début de sa carrière, il avait adopté un nom de scène pour réussir par ses propres moyens et ne pas rester dans l'ombre de son célèbre parent.

En mai dernier, il a été révélé que l'acteur avait officiellement renoncé à son nom de naissance, Coppola, pour confirmer légalement son nom indépendant, Cage.