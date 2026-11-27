Il est précisé que Trump et Rutte se sont rencontrés le 25 novembre dans la résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Au cours de l'entretien, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ainsi que les questions relatives à une résolution pacifique du conflit dans les meilleurs délais ont été abordées.

Le président américain Donald Trump a unilatéralement modifié le texte d'une déclaration conjointe convenue avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Alors que le texte initial sur l'évitement d'actions susceptibles d'élargir la guerre ne mentionnait que la Russie, Trump y a ajouté l'Ukraine par la suite. C'est ce qu'a rapporté le média Politico.

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Après la rencontre, la déclaration conjointe publiée sur les sites officiels de la Maison Blanche et de l'OTAN indiquait que les parties avaient discuté de l'importance pour « la Russie de s'abstenir de toute action susceptible d'élargir la guerre, intentionnellement ou non ». La nécessité de résoudre le conflit pacifiquement dans les plus brefs délais a également été soulignée.

Cependant, quelques heures plus tard, Donald Trump a publié sa propre version de cette déclaration sur le réseau social Truth Social. Il a ajouté l'Ukraine à la phrase concernant la Russie présente dans le texte initial. En conséquence, les appels à s'abstenir d'actions susceptibles d'élargir la guerre s'appliquent désormais aux deux pays.

Selon Politico, un responsable de l'OTAN ayant requis l'anonymat a confirmé que le texte initial était une déclaration officiellement convenue par les deux parties. Cela signifie que Trump a modifié le texte ultérieurement sans le renégocier avec l'OTAN.

La demande de commentaire adressée par le média à la Maison Blanche est restée sans réponse pour le moment.