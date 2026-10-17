En Chine, des parents utilisent l'IA pour inciter leurs enfants à se marier

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En Chine, des parents utilisent l'IA pour inciter leurs enfants à se marier

En Chine, certains parents utilisent des vidéos émouvantes générées par intelligence artificielle pour encourager leurs enfants à se marier et à fonder une famille. Ces vidéos mettent en scène des personnes âgées regrettant de ne pas s'être mariées plus jeunes et de ne pas avoir écouté les conseils de leurs parents.

Selon l'agence de presse Xinhua et le ministère des Affaires civiles, 6,106 millions de mariages ont été enregistrés en Chine en 2024, soit une baisse de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Le taux de nuptialité n'est que de 4,3 pour mille habitants.

La baisse du nombre de mariages inquiète les parents. Selon les rapports, ils tentent diverses méthodes pour convaincre leurs enfants de se marier et d'avoir des enfants.

Plusieurs médias rapportent que des plateformes sociales chinoises comme Douyin et Weibo sont inondées de vidéos créées par IA, où des personnages âgés expriment leurs regrets de ne pas avoir fondé de famille par le passé.

Dans l'une de ces vidéos, une femme de 58 ans générée par IA est montrée seule à l'hôpital, tandis que les autres patients autour d'elle sont entourés et soignés par leurs proches.

Une autre vidéo montre un personnage de 56 ans regrettant de ne pas avoir suivi les conseils de ses parents sur le mariage. Bien que la plupart de ces clips portent une mention indiquant qu'ils sont générés par IA, ils continuent d'être visionnés et partagés des millions de fois.

Cette tendance est qualifiée de « siège cybernétique » par des parents inquiets cherchant à pousser leurs enfants au mariage. Cependant, les critiques avertissent que ces méthodes pourraient creuser le fossé social entre les personnes mariées et les célibataires. Malgré cela, certains parents préoccupés par l'avenir de leurs enfants ignorent ces critiques.

Un utilisateur de Weibo a écrit : « Nous avons besoin de plus de vidéos comme celle-ci. Voyons qui préfère encore rester célibataire. »

Un autre utilisateur a suggéré : « Que tout le monde diffuse ces vidéos pour les montrer aux jeunes. »

Cependant, les réactions à cette initiative sont majoritairement négatives. Les jeunes, en particulier, trouvent ces vidéos et la tendance globale plutôt ridicules plutôt que de les prendre au sérieux.

« C'est tellement drôle qu'ils utilisent l'IA parce qu'ils n'ont pas pu trouver une vraie personne pour faire pleurer les gens et les pousser au mariage », a écrit un utilisateur.

D'autres soulignent que ces vidéos pourraient ne pas produire l'effet escompté. Selon eux, une telle pression parentale pourrait davantage blesser les jeunes, refroidir leurs relations et même les pousser à décider délibérément de ne pas se marier.

Ainsi, dans un contexte de baisse des mariages en Chine, les vidéos générées par IA suscitent de nouveaux débats entre parents et jeunes. Ces clips, destinés à encourager le mariage, deviennent pour beaucoup de jeunes un sujet de dérision plutôt qu'un conseil inspirant.

XinhuaMinistère des Affaires civilesDouyinSiège cybernétiqueChine
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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