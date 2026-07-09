Un homme emporté avec son canapé depuis le 12e étage : l'horreur d'une tornade en Chine

Une puissante tornade a frappé la province du Hubei, dans le centre de la Chine, secouant tout le pays. La catastrophe naturelle a causé des destructions massives et fait des centaines de victimes. L'un des événements les plus stupéfiants a été le cas d'un homme vivant au 12e étage, emporté dans les airs par des vents violents avec son canapé et d'autres meubles. C'est ce que CNN a rapporté.

Xinhua Selon l'agence de presse, lors de la tornade survenue dans la soirée du 6 juillet, la vitesse du vent a atteint jusqu'à 260 kilomètres par heure . La catastrophe a fait au moins 11 morts, plus de 331 personnes ont été blessées à divers degrés. De plus, des milliers de maisons ont été gravement endommagées, des voitures ont été renversées et les terres agricoles ont subi des pertes considérables.

La province du Hubei est l'un des principaux centres industriels de l'industrie automobile chinoise. Selon les données officielles, à la suite de la tornade, plus de 4 855 logements ont été endommagés. L'une des zones les plus touchées a été la ville de Huanggang. Selon les médias locaux, des vents violents ont emporté un homme de 30 ans vivant dans un appartement au 12e étage, avec son canapé, son armoire et d'autres meubles. La victime a été placée en soins intensifs dans un état grave.

La force de la catastrophe était telle que, dans d'autres parties de la ville, plusieurs camions lourds ont également été soulevés par le vent et projetés à une distance allant jusqu'à 30 mètres . Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent que la tornade a également causé de grandes destructions dans la ville voisine d' Ezhou. Là-bas, cinq personnes ont perdu la vie. Les autorités locales ont confirmé que les dégâts causés par la catastrophe naturelle sont très importants. Plus de 3000 spécialistes et secouristes ont été mobilisés pour les opérations de sauvetage.

Les experts soulignent que de telles tornades puissantes sont très rares dans la province du Hubei. La dernière fois qu'un tel événement a été enregistré remonte à mai 2021 . Cette fois, la catastrophe a coïncidé avec les pluies de mousson d'été et l'influence du typhon « Maysak » , ce qui a aggravé la situation.

Actuellement, de fortes inondations se poursuivent dans la région de Guangxi , dans le sud-ouest de la Chine, tandis que des glissements de terrain meurtriers ont été observés dans la province de Gansu , dans le nord-ouest.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné le 7 juillet aux responsables d'accélérer au maximum toutes les opérations de sauvetage et d'aide, d'évacuer les habitants touchés vers des zones sûres et de prendre toutes les mesures nécessaires.