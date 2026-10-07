Des parents critiqués pour avoir impliqué leur fille de 3 ans et 35 kg dans des mukbangs

En Chine, un couple fait face à de vives critiques de la part du public pour avoir incité leur fille de trois ans à consommer de grandes quantités de nourriture devant la caméra.

Dans la tendance populaire du mukbang, les blogueurs consomment de grandes quantités de nourriture devant la caméra, présentant ce processus comme du contenu pour les spectateurs. Considéré comme l'un des phénomènes Internet les plus controversés du XXIe siècle, ce genre a non seulement suscité des critiques concernant le gaspillage alimentaire à des fins de divertissement, mais pose également de sérieux risques pour la santé, ayant parfois conduit au décès de certains blogueurs.

C'est pourquoi l'implication de leur enfant de trois ans dans un tel contenu a provoqué l'indignation de nombreux internautes.

Au début du mois, les médias chinois ont rapporté le cas d'une fillette de trois ans connue sous le pseudonyme de « Peysi ». Selon les informations, ses parents l'ont transformée en héroïne de contenu mukbang, filmant sa consommation de divers plats pour les publier sur les réseaux sociaux.

Dans les titres des vidéos publiées sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, les parents de Peysi utilisaient des expressions telles que « fillette obèse de 3 ans pesant 30 kg » et « appétit incroyable ».

Les vidéos montraient la fillette en train de manger des aliments riches en calories comme du poulet frit et de la viande grasse. Le processus de consommation était principalement filmé pour offrir du contenu divertissant à ses abonnés.

Lorsque le poids de la fillette a atteint 35 kilogrammes, le public a exprimé sa vive inquiétude et a confronté ses parents. Les internautes ont demandé au couple de cesser les vidéos de mukbang.

Cependant, les parents ont défendu leurs actions. Ils ont affirmé qu'à la naissance, Peysi pesait 4,5 livres, soit environ 2,25 kilogrammes, et qu'elle avait simplement un bon appétit.

Le couple a nié avoir forcé leur fille à manger. Ils ont également déclaré que les revenus générés par les vidéos couvraient à peine les frais de nourriture.

Face à la pression croissante du public, les plateformes vidéo ont bloqué les comptes de Peysi. Par la suite, ses parents ont également supprimé leurs propres comptes sur les réseaux sociaux.

La question de l'implication des enfants dans le contenu des réseaux sociaux

Le cas de Peysi a attiré l'attention sur la pratique consistant à utiliser des mineurs sur les réseaux sociaux chinois pour augmenter le nombre de vues et l'engagement.

Ces dernières années, les types de contenu impliquant des enfants se sont multipliés, allant des vidéos de mukbang et de farces à la promotion de divers produits.

La participation de mineurs à de tels contenus soulève des questions urgentes sur la protection de leurs intérêts, de leur sécurité et de leurs droits. Le cas de Peysi a relancé le débat sur les conséquences de l'utilisation des enfants pour la création de contenu sur les réseaux sociaux.