Au Vietnam, des pères transportent leurs enfants dans des sacs en plastique pour traverser une rivière afin d'aller à l'école

Au Vietnam, avec le début de la saison des pluies, traverser la rivière devient un sérieux problème pour les écoliers. Cependant, dans le village de Huoi Ha, les parents sont contraints d'utiliser une méthode inhabituelle pour emmener leurs enfants à l'école.

Il s'avère que pendant la saison des pluies, le niveau de l'eau dans la rivière Nam Chim monte brusquement et le courant se renforce. Dans ces conditions, traverser sur un simple pont en bambou devient dangereux pour les enfants.

C'est pourquoi les pères du village placent leurs enfants dans de grands sacs en plastique pour les transporter sur l'autre rive. Cela permet aux vêtements des enfants de rester secs et d'arriver à l'école en bon état.

Il est rapporté que plus de 50 élèves utilisent cette méthode quotidiennement, surtout pendant la saison des pluies.

Bien que cette méthode permette aux habitants du village de continuer à aller à l'école, le trajet reste dangereux en raison du niveau de l'eau et du courant fort.