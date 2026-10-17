Des scientifiques ont créé une nouvelle tomate qui sent le pop-corn

Des scientifiques chinois et australiens ont créé le premier spécimen de tomate parfumée rappelant l'odeur du pop-corn grâce à la technologie d'édition génétique. Les experts soulignent que cette avancée pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour améliorer l'arôme et enrichir les propriétés gustatives des légumes.

La tomate (Solanum lycopersicum) est l'un des légumes les plus cultivés et consommés au monde. Cependant, des siècles de sélection axés sur le rendement, la résistance aux maladies et l'uniformité des fruits ont réduit son arôme naturel. En éditant les gènes, les scientifiques ont réussi à restaurer ce potentiel.

Les chercheurs qui donne au riz parfumé son odeur de pop-corn 2-acétyl-1-pyrroline (2-AP) se sont concentrés sur la molécule. Ils ont désactivé les gènes SlBADH1 et SlBADH2 de la variété de tomate Alisa Craig à l'aide de la technologie CRISPR/Cas9.

En conséquence, la mutation du gène SlBADH2 a considérablement augmenté la teneur en 2-AP. Lorsque les deux gènes ont été désactivés simultanément, la quantité de cette substance a été multipliée par plus de quatre par rapport à une tomate ordinaire, démontrant une interaction entre ces deux gènes.

Le professeur Shenchun Xu du laboratoire Xianhu en Chine Journal of Integrative Agriculture a indiqué dans une étude publiée dans la revue que les scientifiques avaient d'abord étudié le génome de la tomate pour identifier les gènes SlBADH1 et SlBADH2. Ensuite, des expériences ont été menées sur la variété Alisa Craig pour désactiver ces gènes individuellement et conjointement.

Il est important de noter que les modifications génétiques n'ont pas affecté négativement les caractéristiques agronomiques fondamentales de la tomate. Aucun changement significatif n'a été observé dans le temps de floraison, la taille, le poids du fruit, les sucres solubles, les acides organiques ou la teneur en vitamine C.

Les scientifiques considèrent ce résultat comme une étape importante vers l'amélioration de l'arôme des tomates sans réduire le rendement. À l'avenir, de telles technologies permettront de créer des variétés répondant aux demandes des consommateurs avec des odeurs et des goûts uniques.

La tomate au parfum de pop-corn pourrait ne pas plaire à tous les consommateurs. Cependant, les chercheurs sont convaincus que les produits aux arômes renforcés créeront de nouvelles opportunités sur le marché agricole.

Le co-auteur de l'étude, le professeur associé Peng Chen du laboratoire Xianhu, a déclaré que des travaux sont en cours pour transférer cette caractéristique aromatique aux variétés de tomates commerciales. L'objectif est d'enrichir les propriétés gustatives, d'accroître l'intérêt des consommateurs et d'augmenter la valeur marchande. Les experts comparent cette approche à l'expérience de création de variétés de riz parfumé.