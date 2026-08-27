165 tonnes de tomates gaspillées en une heure : le festival insolite le plus célèbre d'Espagne

À Buñol, en Espagne, l'un des festivals les plus insolites au monde, La Tomatina, a de nouveau rassemblé des milliers de personnes. Lors de la bataille de tomates d'une heure, 165 tonnes de tomates ont été déversées dans les rues.

Plus de 20 000 participants ont pris part au festival cette année. Dès le signal donné, les rues de la ville se sont rapidement remplies de tomates et les participants ont commencé à se les lancer.

En une heure, des centaines de tonnes de tomates ont été écrasées, transformant littéralement les rues de Buñol en un tapis rouge.

L'utilisation de 165 tonnes de tomates en une heure permet d'imaginer l'ampleur du festival. L'histoire de La Tomatina remonte à une simple dispute alimentaire survenue en 1945, où des tomates avaient été lancées lors d'une altercation dans la rue.

Bien que cette tradition ait été officiellement interdite par la suite, elle a été rétablie dans les années 1980. Au fil des ans, La Tomatina est devenue un événement célèbre attirant des touristes non seulement d'Espagne, mais du monde entier.