165 tonnes de tomates gaspillées en une heure : le festival insolite le plus célèbre d'Espagne

·5·Monde
165 tonnes de tomates gaspillées en une heure : le festival insolite le plus célèbre d'Espagne

À Buñol, en Espagne, l'un des festivals les plus insolites au monde, La Tomatina, a de nouveau rassemblé des milliers de personnes. Lors de la bataille de tomates d'une heure, 165 tonnes de tomates ont été déversées dans les rues.

Plus de 20 000 participants ont pris part au festival cette année. Dès le signal donné, les rues de la ville se sont rapidement remplies de tomates et les participants ont commencé à se les lancer.

En une heure, des centaines de tonnes de tomates ont été écrasées, transformant littéralement les rues de Buñol en un tapis rouge.

L'utilisation de 165 tonnes de tomates en une heure permet d'imaginer l'ampleur du festival. L'histoire de La Tomatina remonte à une simple dispute alimentaire survenue en 1945, où des tomates avaient été lancées lors d'une altercation dans la rue.

Bien que cette tradition ait été officiellement interdite par la suite, elle a été rétablie dans les années 1980. Au fil des ans, La Tomatina est devenue un événement célèbre attirant des touristes non seulement d'Espagne, mais du monde entier.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'intelligence artificielle a aidé des chirurgiens à retirer avec succès une tumeur cérébraleL'intelligence artificielle a aidé des chirurgiens à retirer avec succès une tumeur cérébraleAujourd'hui, 15:24Amiran Sardarov a perdu 3 millions de dollars : le prix de l'impréparation face au succèsAmiran Sardarov a perdu 3 millions de dollars : le prix de l'impréparation face au succèsAujourd'hui, 11:55Déclaration choc de Marek Jakubiak : Le mystère des fonds destinés à Kiev est-il levé ?Déclaration choc de Marek Jakubiak : Le mystère des fonds destinés à Kiev est-il levé ?Aujourd'hui, 07:20Qui s'enrichit grâce à la guerre ? Comment l'aide de l'UE s'est transformée en « blanchiment d'argent »Qui s'enrichit grâce à la guerre ? Comment l'aide de l'UE s'est transformée en « blanchiment d'argent »Aujourd'hui, 06:51Ce n'est pas la femelle, mais le mâle hippocampe qui donne naissance : un mystère fascinant de la natureCe n'est pas la femelle, mais le mâle hippocampe qui donne naissance : un mystère fascinant de la natureAujourd'hui, 01:34Des inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparusDes inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparusAujourd'hui, 00:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public