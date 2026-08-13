Des astronomes détectent un nouvel objet cosmique inhabituel

·7·Monde
Des astronomes détectent un nouvel objet cosmique inhabituel

Les astronomes ont détecté un objet cosmique inhabituel qui émet une lumière aussi brillante qu’une étoile, mais dont les caractéristiques énergétiques sont propres aux trous noirs. « étoile de trou noir » ainsi nommé, cet objet est aussi grand que l’ensemble du Système solaire et se trouve à des milliards d’années-lumière de la Terre. Cette information a été révélée par un groupe international de scientifiques dans la revue Nature , dans une étude publiée récemment.

Les scientifiques ont identifié l’objet en analysant des images des premières époques de l’Univers prises par le télescope spatial de la NASA, James Webb . MoM-BH-1, situé dans la constellation de la Baleine, se serait formé environ 660 millions d’années après le Big Bang, selon les calculs.

Les chercheurs ont d’abord supposé qu’il s’agissait d’une étoile rouge géante. Cependant, son émission d’énergie extrêmement élevée ne correspondait pas à cette hypothèse. Les calculs ont montré qu’il émettait jusqu’à 100 milliards de fois plus d’énergie que les étoiles connues.

Les résultats de la modélisation informatique ont toutefois montré que MoM-BH*-1 n’était pas une étoile ordinaire. Selon les scientifiques, il s’agirait d’un trou noir entouré d’une couche dense de gaz, dont le rayonnement intense donnerait à l’objet l’apparence extérieure d’une étoile.

Les chercheurs ont également constaté que sa lumière était presque entièrement rouge et disparaissait brusquement au-delà d’une certaine longueur d’onde. Ces caractéristiques le distinguent des autres objets célestes connus.

Si les résultats de l’étude sont confirmés par de futures observations, le télescope James Webb a détecté de nombreux autres mystérieux « petits points rouges », qui pourraient eux aussi être des étoiles de trous noirs.

Selon les scientifiques, ces objets ont peut-être joué un rôle important dans la formation des galaxies de l’Univers primitif et contribué à l’apparition des trous noirs supermassifs au centre des galaxies actuelles.

Diagramme comparatif d’une étoile, du disque d’accrétion d’un trou noir et d’une étoile abritant un trou noir.
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