Plus de 20 000 personnes ont organisé une bataille de tomates en Espagne

Dans la ville espagnole de Buñol, l'un des festivals les plus célèbres et insolites au monde, le La Tomatina , a eu lieu. Plus de 20 000 personnes ont participé à la traditionnelle bataille de tomates.

Lors de la 79e édition de La Tomatina, organisée le 26 août, les participants ont reçu jusqu'à 165 tonnes de tomates trop mûres . Les sources espagnoles indiquent que 150 000 kilogrammes de tomates avaient été préparés pour le festival.

À la suite de ce spectacle qui a duré un peu plus d'une heure, les rues de Buñol sont devenues rouges. Des camions chargés de tomates ont circulé dans le centre-ville pour distribuer les produits aux participants. Une fois le festival terminé, les rues ont été nettoyées à l'aide d'équipements spéciaux.

La Tomatinaremonte à 1945. Cette année-là, lors d'une fête dans la ville, une dispute a éclaté entre des jeunes qui ont commencé à se lancer des tomates. Par la suite, cet événement est devenu une tradition. Le festival a été interdit pendant un certain temps sous Francisco Franco, mais il a été rétabli dans les années 1980 pour devenir un événement de renommée internationale.

Le festival a lieu chaque année le dernier mercredi d'août dans la ville de Buñol.