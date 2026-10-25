Une tomate en forme de canard cultivée aux États-Unis revient sous les projecteurs après des années

Une tomate en forme de canard, cultivée dans le jardin d'un couple dans le Michigan, aux États-Unis, a de nouveau attiré l'attention des internautes après des années. Bien que ce légume à l'apparence insolite ait été découvert en 2015, sa photo continue de fasciner les gens.

Les protagonistes de cette histoire sont Marie et Bob Davidek, résidents de la ville de Mount Morris. En septembre 2015, alors qu'elle récoltait les produits de son jardin, Marie a remarqué une tomate qui ressemblait à un canard en caoutchouc.

La femme a déclaré avoir été d'abord surprise par sa forme, et ce n'est qu'après l'avoir examinée de plus près qu'elle a réalisé que la tomate ressemblait vraiment à un canard. Son mari, Bob, n'y croyait pas au début. Cependant, après avoir vu la tomate de ses propres yeux, il a admis qu'elle ressemblait à un canard, voire à un poulet.

Peu de temps après, la photo de cette tomate inhabituelle a été publiée dans la presse locale. Par la suite, l'histoire a été relayée par des médias internationaux et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont décrit son apparence mignonne comme un petit miracle de la nature.

Au lieu de consommer immédiatement la tomate, le couple a décidé de la conserver le plus longtemps possible. Marie a exprimé l'espoir que cette découverte fortuite encouragerait d'autres personnes à s'intéresser au jardinage.

Les experts soulignent que la forme inhabituelle des légumes peut être due à des changements dans le développement de la fleur, au processus de pollinisation ou à la fusion partielle de plusieurs fruits. Bien que de tels cas soient rares, il s'agit d'un processus naturel.