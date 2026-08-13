Des scientifiques détectent un mystérieux trou noir semblable à une étoile

Des astronomes ont détecté un objet cosmique inhabituel qui émet de la lumière comme une étoile, mais dont l’énergie est caractéristique des trous noirs. « Étoile trou noir » cet objet, ainsi baptisé, serait aussi grand que l’ensemble du Système solaire et se trouverait à des milliards d’années-lumière de la Terre. Cette découverte a été annoncée dans une étude d’un groupe international de scientifiques publiée dans la revue « Nature » .

Selon les chercheurs, les scientifiques ont détecté cet objet mystérieux en étudiant des images des premières époques de l’Univers, prises par le télescope spatial de la NASA « James Webb » . MoM-BH-1* est situé dans la constellation de la Baleine. Selon les calculs des scientifiques, il s’est formé environ 660 millions d’années après le Big Bang .

Les chercheurs avaient d’abord identifié l’objet comme une gigantesque étoile rouge. Cependant, son niveau d’émission d’énergie ne correspondait pas à cette hypothèse. Les calculs ont montré que l’objet émettait 100 milliards de fois plus d’énergie que n’importe quelle étoile connue. Cela indiquait qu’il possédait des caractéristiques propres aux trous noirs.

« Nous avons identifié un nouveau type d’objet astrophysique : l’étoile trou noir », a déclaré le chercheur Rohan Naydu de l’Institut Kavli d’astrophysique et de recherche spatiale du Massachusetts Institute of Technology.

Selon lui, l’objet « est illuminé par une énergie habituellement associée aux trous noirs, tout en présentant des caractéristiques propres aux étoiles classiques ».

Les résultats de la modélisation informatique ont toutefois montré que l’objet n’était pas une étoile gigantesque produisant de l’énergie par fusion nucléaire. Selon les chercheurs, MoM-BH-1 est un trou noir entouré de couches denses de gaz* et ce gaz fait ressembler son rayonnement à celui d’une étoile ordinaire.

Les chercheurs ont également noté que la lumière de MoM-BH*-1 était presque entièrement rouge et disparaissait brusquement au-delà d’une certaine longueur d’onde. Selon Naydu, il est assez difficile de comparer cette caractéristique à celles d’autres objets cosmiques connus à ce jour.

Les astronomes estiment que, si les résultats de l’étude sont confirmés par de futures observations, de nombreux autres mystérieux « petits points rouges » détectés sur les images du télescope « James Webb » pourraient également être des étoiles trous noirs.

Les chercheurs estiment que de tels objets pourraient avoir joué un rôle important dans l’évolution des galaxies. Ils supposent notamment qu’ils pourraient être les formes primitives des trous noirs supermassifs actuellement présents au centre des galaxies.

Selon Rohan Naydu, les « étoiles trous noirs » pourraient constituer la première étape de la formation de presque tous les trous noirs supermassifs et pourraient également avoir influencé de manière significative la naissance des étoiles et l’évolution ultérieure des galaxies.