Une ville dotée de 22 kilomètres de voies navigables sera construite en Égypte

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Une ville dotée de 22 kilomètres de voies navigables sera construite en Égypte

La construction d'une nouvelle ville nommée « Alam al-Roum » est prévue sur la côte méditerranéenne de l'Égypte, près de la ville de Marsa Matrouh. Dans le cadre de ce projet couvrant une superficie de 20,6 kilomètres carrés, 22 kilomètres de voies navigables, des logements modernes et des complexes touristiques seront construits. C'est ce qu'a rapporté « Naked Science ».

Selon le projet, des lagunes reliées à la mer et des voies navigables seront créées dans la ville. Passant entre les zones résidentielles et les bâtiments publics, elles rempliront non seulement une fonction paysagère, mais serviront également à collecter et à évacuer les eaux accumulées lors de fortes pluies.

La conception de la ville prend en compte le climat et les conditions naturelles spécifiques à la côte nord de l'Égypte. Les bâtiments seront construits de manière à tirer parti de la brise marine fraîche et de la lumière du soleil. De plus, en tenant compte de l'élévation potentielle du niveau de la mer, il est prévu de situer la zone urbaine à une altitude plus élevée.

Des méthodes naturelles seront également utilisées pour protéger le littoral. Des plantes seront cultivées le long de la côte et des zones humides seront créées pour collecter et purifier les eaux de pluie. En outre, les dunes de sable seront renforcées et les écosystèmes naturels restaurés.

Le projet, développé à la demande de la société « Qatari Diar », prévoit la construction de plages, de résidences au bord des lagunes, d'hôtels, de complexes de loisirs, de terrains de golf, d'établissements d'enseignement et d'un centre d'affaires.

La voie principale de la ville sera un large boulevard reliant le port de plaisance international sur la côte méditerranéenne au centre de transport situé à l'intérieur de la ville. De plus, un espace pour les événements culturels, un amphithéâtre, un yacht-club, une mosquée et des marchés seront construits dans la zone côtière. Les auteurs du projet visent à faire de la ville un centre culturel et touristique visité toute l'année.

La première phase de construction devrait débuter en 2030. Initialement, une superficie de quatre kilomètres carrés sera aménagée, avec la construction de plages, de lagunes reliées à la pleine mer et d'un port de plaisance au centre de la ville.

Pour information, l'Égypte accorde une attention particulière à la création de nouvelles villes ces dernières années. Notamment, la construction d'une nouvelle capitale administrative a commencé à l'est du Caire. Son projet initial a été élaboré par le cabinet d'architecture « SOM », puis perfectionné par la société de conseil internationale « Dar al-Handasah Shair & Partners ».

Alam al-RoumMarsa MatrouhQatari DiarÉgypteUrbanisme
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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