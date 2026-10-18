Le grand mufti du Tadjikistan lance un appel important aux migrants en Russie

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Le grand mufti du Tadjikistan lance un appel important aux migrants en Russie

Le président du Conseil des oulémas du Tadjikistan, le grand mufti Saidmukarram Abduqodirzoda a rencontré des migrants travaillant dans la Fédération de Russie et les a appelés à ne pas oublier leurs responsabilités familiales, l'éducation de leurs enfants et leurs valeurs nationales.

Selon l'agence « Asia-Plus », la rencontre du leader religieux a eu lieu dans l'un des lieux de culte de la ville d'Oufa, capitale de la Bachkirie.

« Participez activement à l'éducation de vos enfants » : les principales recommandations du mufti

Lors de l'échange chaleureux du 15 octobre, le grand mufti a attiré l'attention sur les devoirs les plus cruciaux des citoyens vivant à l'étranger :

  • Communication constante avec la famille : Le mufti a fermement conseillé aux migrants de rester en contact régulier avec leurs familles et leurs épouses, de ne pas les laisser isolées et de rester informés de la situation du foyer ;

  • Responsabilité dans l'éducation des enfants : Il a souligné que l'éloignement ne peut être une excuse pour se désintéresser de l'éducation des enfants, et qu'en tant que pères, il est de leur devoir de participer activement à leur avenir, à leur moralité et à leur instruction ;

  • Entraide et respect : Il a exhorté les compatriotes vivant à l'étranger à se soutenir mutuellement, à maintenir l'unité et la solidarité.

Valeurs nationales, langue maternelle et conseils des parents

Dans son discours, Saidmukarram Abduqodirzoda a rappelé que les racines spirituelles d'une personne constituent son bouclier protecteur :

  • Respect de la moralité et de la langue maternelle : Il a été noté qu'il est nécessaire de ne pas perdre son identité nationale et ses normes morales riches, et de préserver la langue maternelle même en vivant et en travaillant à l'étranger ;

  • Conseils des parents : Il a été rappelé que prendre des nouvelles des parents âgés, obtenir leurs bénédictions et écouter leurs conseils est le devoir le plus noble d'un enfant ;

  • Loyauté envers la patrie : Le mufti a réaffirmé que la loyauté envers son pays, son peuple et ses proches demeure un devoir sacré pour chaque musulman.

Cet appel sincère sert de rappel vital et spirituel non seulement pour les Tadjiks, mais pour des millions de migrants d' Asie centraletravaillant à l'étranger.

Saidmukarram AbduqodirzodaConseil des oulémas du TadjikistanOufaMigrantsDiaspora
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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