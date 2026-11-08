Décès d'un imam de 68 ans lors d'une prière avant son départ pour la Omra

À Konya, en Turquie, Abdulla Özkan, qui s'apprêtait à partir en pèlerinage de la Omra, s'est soudainement senti mal et s'est effondré au sol alors qu'il faisait une prière à l'aéroport. Transporté à l'hôpital, l'homme de 68 ans est décédé malgré les efforts des médecins, rapporte TRT Haber.

Il a été révélé qu'Abdulla Özkan était arrivé à l'aéroport de Konya avec un groupe d'environ 180 pèlerins. Vêtu de l'ihram, il a dirigé une prière avant le départ des voyageurs pour la ville sainte de La Mecque. Après la prière, il a commencé à réciter la kalima tawhid, la talbiya et à envoyer des salutations au Prophète. Lors de sa troisième salutation, sa voix a baissé et il s'est effondré vers l'avant.

Le personnel médical de l'aéroport lui a prodigué les premiers secours et a effectué une réanimation cardiopulmonaire. Il a ensuite été transporté en ambulance vers l'hôpital de la faculté de médecine de l'université Selçuk, mais il n'a pas pu être sauvé.

Selon İslam Gümüş, l'un des témoins de l'incident qui a travaillé avec Abdulla Özkan pendant 15 ans, aucun signe de maladie n'avait été détecté chez le défunt avant l'événement. Le mufti de Beyşehir, Enes Aktaş, a déclaré qu'Özkan était décédé alors qu'il portait l'ihram et qu'il récitait des prières et des salutations avant son voyage pour la Omra. Il a également été souligné que le rapport médical sur la cause de son décès n'a pas encore été publié.

Le corps d'Abdulla Özkan a été inhumé le 6 novembre au cimetière après la prière funèbre accomplie à la mosquée Çarşı du district de Beyşehir, à la suite de la prière du vendredi.