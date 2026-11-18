Le sort de Jensen Huang chez Nvidia est scellé : le conseil d'administration ne veut pas de son retour
Le fondateur de Nvidia Jensen Huang avait exprimé sa volonté de reprendre son poste de PDG. Cependant, le conseil d'administration de l'entreprise ne souhaite pas soutenir cette proposition. La nouvelle direction a commencé à gérer l'entreprise et à rechercher un PDG permanent après la démission de Huang.
C'est ce qu'a annoncé le nouveau président du conseil d'administration, Harvey Jones, lors d'une conférence téléphonique, rapporte NBC News.
Le conseil d'administration n'a pas l'intention de faire revenir Huang
Harvey Jones Jensen Huanga refusé de répondre aux questions concernant sa démission et l'enquête en cours. Il a souligné que le conseil ne fournirait des informations supplémentaires que lorsqu'il le jugerait nécessaire.
« Le conseil d'administration travaille activement, au nom de nos actionnaires, pour remédier aux conséquences auxquelles l'entreprise est confrontée, ainsi que pour renforcer ses capacités de contrôle à l'avenir », a déclaré Jones.
Cette déclaration a clarifié la situation concernant le désir de Huang de revenir à la tête de l'entreprise. Le conseil n'a pas encore approuvé son retour.
Huang lui-même avait déclaré qu'il était prêt à reprendre son poste
Jensen Huang avait annoncé la veille qu'il était ouvert à la possibilité de redevenir PDG.
« Si le conseil d'administration estime que mon retour est dans l'intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de notre entreprise et des États-Unis, je serais heureux de répondre à cet appel et de reprendre le poste de PDG », avait-il déclaré.
Huang a affirmé que de nombreux employés, investisseurs, partenaires commerciaux et clients lui avaient demandé de reprendre la direction de l'entreprise.
Cependant, la position récente du conseil d'administration montre qu'un tel retour n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.
Nvidia recherche un nouveau PDG
L'entreprise a engagé le cabinet Heidrick & Struggles, spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants, pour sélectionner un PDG permanent.
Selon NBC News, cette société possède une expérience dans le recrutement de hauts dirigeants pour des entreprises technologiques. Elle a notamment participé au processus de recherche d'un nouveau PDG pour Microsoft en 2013-2014 afin de remplacer Steve Ballmer.
Actuellement, la directrice financière Colette Kress assure l'intérim à la tête de Nvidia.
Quelle est la cause de la démission de Huang ?
Jensen Huang a fondé Nvidia en 1993 et l'a dirigée jusqu'à l'automne 2026.
Le scandale lié à sa vie privée a été rendu public en octobre. Selon les rapports, des informations ont circulé sur une liaison entre Huang et Alice Huang, dirigeante de la société Megaspeed. Il a été rapporté que les services secrets américains soupçonnaient cette femme d'espionnage au profit de la Chine. Par la suite, des informations ont fait état de relations avec deux autres employées de l'entreprise.
Suite à cela, il a été annoncé que le conseil d'administration de Nvidia l'avait démis de ses fonctions de président, de PDG et de membre du conseil.
Le Financial Times a écrit que Huang discutait de la possibilité de revenir au poste de PDG avec son entourage et qu'il cherchait à obtenir le soutien de la Maison Blanche dans ce processus.
Dans la situation actuelle, Nvidia est confronté à deux tâches importantes : renforcer la confiance dans le système de gestion de l'entreprise et choisir un nouveau dirigeant permanent. Malgré le désir de retour de Huang, le conseil d'administration a indiqué qu'il choisissait une autre voie pour le moment.
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