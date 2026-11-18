Le fondateur de Nvidia Jensen Huang avait exprimé sa volonté de reprendre son poste de PDG. Cependant, le conseil d'administration de l'entreprise ne souhaite pas soutenir cette proposition. La nouvelle direction a commencé à gérer l'entreprise et à rechercher un PDG permanent après la démission de Huang.

C'est ce qu'a annoncé le nouveau président du conseil d'administration, Harvey Jones, lors d'une conférence téléphonique, rapporte NBC News.

Le conseil d'administration n'a pas l'intention de faire revenir Huang

Harvey Jones Jensen Huanga refusé de répondre aux questions concernant sa démission et l'enquête en cours. Il a souligné que le conseil ne fournirait des informations supplémentaires que lorsqu'il le jugerait nécessaire.

« Le conseil d'administration travaille activement, au nom de nos actionnaires, pour remédier aux conséquences auxquelles l'entreprise est confrontée, ainsi que pour renforcer ses capacités de contrôle à l'avenir », a déclaré Jones.

Cette déclaration a clarifié la situation concernant le désir de Huang de revenir à la tête de l'entreprise. Le conseil n'a pas encore approuvé son retour.

Huang lui-même avait déclaré qu'il était prêt à reprendre son poste

Jensen Huang avait annoncé la veille qu'il était ouvert à la possibilité de redevenir PDG.