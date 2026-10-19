Un burger à 11 000 dollars proposé en Espagne

Le restaurant Asador Aupa en Espagne propose le burger le plus cher et le plus exclusif au monde. Son prix est de 11 000 dollars, et seuls ceux qui ont reçu une invitation spéciale du restaurant peuvent déguster ce plat unique.

Bien que le prix des burgers ait considérablement augmenté ces dernières années, ils restent l'un des plats les plus abordables des menus de restaurant. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Récemment, l'une de ces exceptions a décroché le titre de « burger le plus cher du monde ».

Ce burger unique a été créé par les chefs du restaurant Asador Aupa, spécialisé dans la cuisine basque et situé à Cabrera de Mar, en Catalogne, en Espagne. Il est rapporté que huit années de recherche et diverses expériences ont été nécessaires pour le concevoir. La composition exacte du plat reste secrète à ce jour.

Ce que l'on sait, c'est que le prix du burger est de 9 450 euros, soit environ 11 000 dollars. Cette valeur n'est pas liée à des décorations inutiles ajoutées pour épater la galerie, comme de l'or comestible. Au contraire, son prix s'explique par des produits de haute qualité, une expérience gastronomique unique et une exclusivité limitée.

Une invitation est également nécessaire pour déguster le burger

Le restaurant Asador Aupa a été fondé par le chef et blogueur gastronomique espagnol Bosco Jiménez. Également connu sur les réseaux sociaux sous le nom de BdeVikingo, il est célèbre pour son intérêt pour la cuisine basque. L'idée de créer le burger le plus cher du monde découle également de son approche unique.

Selon le chef, le vrai luxe ne doit pas se manifester par une ostentation excessive. Il a exprimé son idée en disant : « Le luxe ne doit pas être bruyant, mais inaccessible et unique ».

Très peu de gens ont les moyens d'acheter un burger à 11 000 dollars. Cependant, selon le concept du restaurant, même disposer d'une grosse somme d'argent ne suffit pas pour goûter ce plat. Il faut obtenir une invitation spéciale du restaurant Asador Aupa.

Le site officiel du restaurant précise également les conditions à ce sujet :

« Cette expérience est proposée uniquement sur invitation. Le burger ne figure pas au menu. Il n'est pas possible de réserver à l'avance. Seules des personnes sélectionnées peuvent le déguster. Si vous pensez mériter de figurer sur cette liste, vous pouvez envoyer une demande. Votre demande sera examinée ».

Quels ingrédients uniques contient-il ?

Pour déguster le burger le plus exclusif au monde, il faut répondre à toutes les exigences fixées par le restaurant. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait en quoi consistent ces exigences. Le restaurant n'a pas révélé qui il sélectionne ni sur quels critères il accorde l'invitation.

Si vous avez de la chance et que vous êtes sélectionné par Asador Aupa, vous serez invité dans une salle privée et exclusive du restaurant. Là, vous vous assiérez à une table avec quelques autres convives chanceux et profiterez d'un burger spécialement préparé.

Les créateurs soulignent que le plat contient « les trois meilleures viandes du monde », « le fromage le plus rare d'Europe » et une sauce spéciale préparée à base d'alcool de grande valeur. Cependant, aucune information détaillée n'a été fournie sur les types exacts de produits, leur origine ou la manière dont ils sont harmonisés.

Le burger à 11 000 dollars vaut-il son prix ?

Alors, ce burger à 9 450 euros, soit environ 11 000 dollars, vaut-il vraiment une telle somme ? Les chefs qui l'ont créé répondent « absolument ». Mais comme la composition complète du plat n'est pas divulguée, il n'est pas facile d'évaluer objectivement sa valeur.

De plus, pour 11 000 dollars, on peut acheter une petite voiture. De ce point de vue, dépenser une telle somme pour un seul burger peut sembler une décision inconcevable pour beaucoup.

L'offre du restaurant Asador Aupa illustre une approche unique dans le monde de la gastronomie de luxe : ici, ce ne sont pas seulement la qualité des produits qui comptent, mais aussi l'exclusivité et la rareté. Même le Golden Boy, autrefois considéré comme le burger le plus cher du monde, semble désormais bien bon marché comparé à celui-ci.