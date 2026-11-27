Le président des États-Unis Donald Trump le président russe Vladimir Poutine s'il se rendra ou non au sommet du « Groupe des Vingt » (G20) à Miami, mais a confirmé que cette possibilité demeure.

« S'il veut venir, il peut certainement le faire »

Le dirigeant américain Mar-a-Lago en répondant aux questions des journalistes lors d'un événement dans sa résidence en Floride, a noté qu'il n'y avait aucun obstacle à la participation de Moscou au sommet :

« Je ne sais pas, mais s'il veut venir, il peut certainement le faire », a déclaré Donald Trump.

Auparavant, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait annoncé que Washington avait officiellement invité Vladimir Poutine à cet important rassemblement international.

Position du Kremlin et détails du sommet

Le jeudi 26 novembre, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a indiqué qu'aucune décision finale n'avait encore été prise concernant la participation du chef de l'État au sommet du G20 à Miami. De son côté, Vladimir Poutine avait souligné plus tôt que la Russie participerait au sommet du « G20 » à un haut niveau, quoi qu'il arrive.

Indicateurs Détails Nom de l'événement Sommet du « Groupe des Vingt » (G20) Lieu et date 14-15 décembre, Miami (États-Unis) Position de Washington Invitation officielle envoyée par les États-Unis (Information du secrétaire d'État Marco Rubio); Trump confirme la possibilité de la visite de Poutine Position de Moscou Aucune décision finale n'a été prise sur la participation personnelle du président, mais la Russie sera représentée à haut niveau

Selon vous, Vladimir Poutine participera-t-il en personne au sommet du G20 à Miami en décembre, et quel impact cela aura-t-il sur les relations diplomatiques internationales ?

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