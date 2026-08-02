Première députée atteinte du syndrome de Down : Mar Galseran marque l'histoire

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Première députée atteinte du syndrome de Down : Mar Galseran marque l'histoire

Mar Galseran est entrée dans l'histoire en devenant la première députée atteinte du syndrome de Down au sein du parlement régional de Valence, en Espagne. Membre du Parti populaire depuis l'âge de 18 ans, elle cumule plus de 20 ans d'expérience en politique et dans la fonction publique.

Galseran a souligné qu'elle souhaite que la société la juge d'abord en tant qu'individu et pour son travail, et non à travers son handicap. Grâce à son activité parlementaire, elle a pour objectif de contribuer à élargir les opportunités pour les personnes ayant un handicap intellectuel, rapporte The Guardian.

Son élection a été saluée comme une étape importante en Espagne en matière d'inclusion et de participation des personnes en situation de handicap à la vie politique.

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