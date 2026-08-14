Après l’éclipse solaire, 511 personnes ont consulté un médecin en Espagne

L’éclipse solaire totale observée en Espagne le 12 août a provoqué des incidents inattendus. Après l’événement, au moins 511 personnes ont demandé une aide médicale dans tout le pays.

La plupart des consultations concernaient des cas bénins. Des étourdissements, de l’anxiété, des blessures légères ainsi que des troubles de la vision ont été signalés.

Le plus grand nombre de cas a été enregistré en Catalogne — 115 personnes, à Madrid — 101 personnes et au sein de la communauté autonome basque — 58 personnes. En Catalogne, 37 personnes se sont plaintes de douleurs oculaires, mais seules 10 d’entre elles ont eu besoin de soins médicaux urgents.

Les médecins ont averti que, lors d’une éclipse solaire, la diminution de la luminosité pouvait donner l’impression que le risque pour les yeux était réduit. En réalité, regarder directement le Soleil sans protection peut causer de graves dommages à la rétine.

Les spécialistes recommandent d’utiliser uniquement des lunettes de protection spécialement certifiées pour observer de tels phénomènes célestes.

L’éclipse du 12 août a également été un événement important pour l’Europe. En certains endroits du Groenland, d’Islande, du Portugal et de l’Espagne, le Soleil a été entièrement masqué par la Lune. L’Europe occidentalea vu, dans ses grandes villes, 85 à 95 % du disque solaire occultés.