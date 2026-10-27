Un bus tombe dans un ravin de 20 mètres en Espagne, 87 blessés

·13·Monde
Un bus tombe dans un ravin de 20 mètres en Espagne, 87 blessés

Près de Barcelone, en Espagne, au moins 83 personnes ont été blessées après qu'un bus a quitté la route pour chuter d'environ 20 mètres. Selon les dernières informations, le nombre de personnes ayant reçu des soins médicaux a atteint 87. C'est ce qu'a rapporté la BB.

L'accident s'est produit le 25 octobre dans la région de Fogars de Montclús, en Catalogne, sur la route étroite et sinueuse BV-5114. Selon les premières informations, le bus a quitté la route et a chuté d'environ 20 mètres.

Les premiers rapports indiquaient que sept personnes étaient grièvement blessées, 18 modérément et 58 légèrement. Les mises à jour ultérieures ont confirmé que le nombre total de blessés s'élevait à 87.

Vingt-trois ambulances et deux hélicoptères médicalisés ont été dépêchés sur les lieux. Des pompiers, du personnel médical, des unités de secours en montagne et des équipes de soutien psychologique ont été mobilisés pour les opérations de sauvetage.

La ministre de la Santé du gouvernement catalan, Olga Pané, a déclaré que les secouristes inspectaient la zone pour vérifier s'il y avait d'autres victimes. Le relief complexe de la zone a rendu les opérations de recherche et de sauvetage difficiles.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la sortie de route du bus. Aucun décès n'a été signalé dans les premiers rapports.

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