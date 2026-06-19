Un coursier gagne 3 millions de dollars en passant des examens à la place d'étudiants

Une vaste fraude a été démasquée au Royaume-Uni : un coursier d'Amazon a été condamné à 3 ans de prison pour avoir gagné près de 3,1 millions de dollars (2,4 millions de livres sterling) en passant des examens et en rédigeant des travaux de cours à la place d'étudiants, selon la BBC.

Selon les informations, Shahid Adnan, 43 ans, titulaire d'un doctorat, proposait des services payants aux étudiants tout en travaillant comme coursier. Il s'occupait de passer des tests, de rédiger des examens et de préparer des travaux de cours.

Il est même rapporté que dans certains cas, il a facturé jusqu'à 18 000 dollars pour ses services.

Le stratagème criminel a été révélé en 2023. Après qu'un étudiant a remis un travail préparé à un professeur, l'enquête a révélé que des identifiants et des mots de passe pour accéder au système universitaire se trouvaient sur une clé USB.

C'est ainsi qu'Adnan accédait au système via les comptes des étudiants pour effectuer les travaux à leur place.

L'enquête a permis de découvrir d'importantes sommes d'argent liquide à son domicile et plus de 3,1 millions de dollars sur ses comptes bancaires. On estime qu'il a réalisé divers travaux académiques pour environ 124 étudiants à travers le monde.