Un coursier gagne 3 millions de dollars en passant des examens à la place d'étudiants

·37·Monde
Un coursier gagne 3 millions de dollars en passant des examens à la place d'étudiants

Une vaste fraude a été démasquée au Royaume-Uni : un coursier d'Amazon a été condamné à 3 ans de prison pour avoir gagné près de 3,1 millions de dollars (2,4 millions de livres sterling) en passant des examens et en rédigeant des travaux de cours à la place d'étudiants, selon la BBC.

Selon les informations, Shahid Adnan, 43 ans, titulaire d'un doctorat, proposait des services payants aux étudiants tout en travaillant comme coursier. Il s'occupait de passer des tests, de rédiger des examens et de préparer des travaux de cours.

Il est même rapporté que dans certains cas, il a facturé jusqu'à 18 000 dollars pour ses services.

Le stratagème criminel a été révélé en 2023. Après qu'un étudiant a remis un travail préparé à un professeur, l'enquête a révélé que des identifiants et des mots de passe pour accéder au système universitaire se trouvaient sur une clé USB.

C'est ainsi qu'Adnan accédait au système via les comptes des étudiants pour effectuer les travaux à leur place.

L'enquête a permis de découvrir d'importantes sommes d'argent liquide à son domicile et plus de 3,1 millions de dollars sur ses comptes bancaires. On estime qu'il a réalisé divers travaux académiques pour environ 124 étudiants à travers le monde.

Royaume-UniAmazonBBCShahid Adnan
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Chute brutale des naissances au Kazakhstan, un nouveau recordChute brutale des naissances au Kazakhstan, un nouveau recordAujourd'hui, 17:44Un coursier condamné pour avoir gagné des millions en passant des examens à la place d'étudiantsUn coursier condamné pour avoir gagné des millions en passant des examens à la place d'étudiantsAujourd'hui, 16:26Un enfant de trois ans jeté dans une cage aux crocodiles en AngleterreUn enfant de trois ans jeté dans une cage aux crocodiles en AngleterreAujourd'hui, 02:19Un homme arrêté en Angleterre pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un enclos à crocodilesUn homme arrêté en Angleterre pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un enclos à crocodilesHier, 23:45Le pays consommant le plus d'alcool en Asie centrale révéléLe pays consommant le plus d'alcool en Asie centrale révéléHier, 19:30Une femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissantUne femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissantHier, 16:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé