La frégate « Neustrashimiy » de la marine russe Grande-Bretagnea effectué un exercice de tir réel près de la ville de Plymouth. Le navire se trouvait à environ 40 milles marins — 74 kilomètres — de la côte et était surveillé par la Royal Navy britannique.

Bien que l'exercice ait eu lieu dans les eaux internationales, l'activité des navires de guerre russes près des côtes britanniques a de nouveau suscité des inquiétudes à Londres.

Le navire russe a averti le HMS Tyne à l'avance

Selon le ministère britannique de la Défense, le « Neustrashimiy » a informé le patrouilleur HMS Tyne, présent à proximité, de son intention d'effectuer un exercice de tir lundi.

La partie russe a demandé au navire britannique de s'éloigner à une distance de sécurité. L'exercice a commencé après que le HMS Tyne s'est retiré de la zone désignée et a duré environ 30 minutes.

Les tirs ont été effectués en dehors des eaux territoriales britanniques. Cependant, il est noté que l'incident s'est produit à proximité d'une route maritime fréquentée par des navires commerciaux.

Un avion militaire français a également surveillé la zone

Outre le navire britannique, un avion militaire français a également surveillé les mouvements de la frégate russe.

Selon les informations, l'équipage de l'avion a établi une liaison radio avec le navire russe pour demander des précisions sur ses plans et sa trajectoire.

Un porte-parole du ministère britannique de la Défense a déclaré que la Royal Navy continuait de surveiller attentivement les mouvements du « Neustrashimiy ».

Le ministre britannique de la Défense a critiqué la Russie

Le nouveau ministre britannique de la Défense, Wes Streeting, a qualifié l'exercice du navire russe près des côtes britanniques d'acte « provocateur et irresponsable ».

Il a souligné que de telles actions de la Russie font partie des menaces auxquelles Londres et ses alliés sont confrontés. Toutefois, les autorités ont confirmé que les mesures de sécurité maritime nécessaires avaient été prises pendant l'exercice.

L'incident a coïncidé avec le premier jour du nouveau Premier ministre

L'événement a coïncidé avec le jour où Andy Burnham a pris ses fonctions de Premier ministre britannique. C'est pourquoi certains experts britanniques ont supposé que le moment de l'exercice n'avait pas été choisi au hasard.

Cependant, des sources au sein des cercles de défense britanniques n'ont pas officiellement confirmé les spéculations selon lesquelles la partie russe aurait organisé l'exercice spécifiquement en raison du changement de gouvernement.

La Grande-Bretagne surveille régulièrement les navires russes

La Royal Navy britannique surveille en permanence les navires de guerre russes qui traversent les eaux proches du pays ces derniers mois. La Royal Navy avait annoncé qu'en juin 2026, une surveillance ininterrompue de près de trois mois avait été menée sur les frégates russes et leurs navires d'escorte.

Les tirs réels du « Neustrashimiy » près de Plymouth n'ont pas donné lieu à un affrontement militaire. Cependant, un tel exercice à 74 kilomètres des côtes britanniques a une fois de plus démontré les tensions entre la Russie et les pays de l'OTAN.