Marco Rubio fait une déclaration sur le conflit en Ukraine et révèle l'objectif des États-Unis

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Marco Rubio fait une déclaration sur le conflit en Ukraine et révèle l'objectif des États-Unis

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait une déclaration importante qui attire l'attention de la communauté internationale en évaluant les opérations militaires et les affrontements sanglants en cours sur le territoire ukrainien.

Le chef de la diplomatie américaine a souligné qu'aucune des parties ne peut gagner ce conflit et que les pertes quotidiennes atteignent des chiffres tragiques.

« 25 000 victimes par mois » : L'évaluation franche de Rubio

Le secrétaire d'État américain a décrit la situation réelle sur le champ de bataille et ses conséquences pour l'humanité comme suit :

  • Un conflit sans vainqueur : « Personne ne gagne la guerre en Ukraine. Chaque jour, des gens meurent, des explosions incessantes et des destructions massives sont enregistrées ;

  • Statistiques effroyables : En raison de la guerre, environ 25 000 personnes perdent la vie chaque mois. Ce niveau de victimes et de pertes anéantit l'avenir ;

  • Actions en faveur de la paix : Le gouvernement américain travaille activement sur des mécanismes pour mettre fin au conflit immédiatement et le résoudre par la voie diplomatique. »

Position de Washington : Mettre fin au conflit est une priorité

Cette déclaration de Marco Rubio démontre l'approche pragmatique de la nouvelle administration américaine face à la crise militaire prolongée :

  • Effondrement des infrastructures et du capital humain : La guerre transforme les villes en ruines et porte un coup économique et démographique irréparable aux deux parties ;

  • Nécessité de négociations diplomatiques : L'objectif de Washington est de stopper le nombre de victimes inutiles et de favoriser un retour à la table des négociations, a-t-il été réaffirmé.

La reconnaissance ouverte de cette réalité par le chef de la diplomatie américaine indique que de nouvelles initiatives politiques pourraient être proposées prochainement sur la scène internationale pour résoudre la crise ukrainienne.

Marco RubioGuerre en UkrainePolitique étrangère américaineDiplomatieÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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