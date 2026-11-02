Trump lance un ultimatum sévère à l'Iran, Téhéran place son armée en état d'alerte

La tension entre les États-Unis et l'Iran a atteint son point le plus dangereux et culminant. Le président américain Donald Trump a déclaré que le conflit avec l'Iran trouverait bientôt une issue, quelle qu'elle soit, et a posé un ultimatum clair et ferme à Téhéran : soit un accord complet est conclu, soit Washington mettra fin à cette question par la force.

Dans une interview accordée à la chaîne Right Side Broadcasting Network (RSBN), le chef de la Maison Blanche a souligné que cette confrontation prendrait fin très prochainement.

La déclaration de Trump : « Nous en finirons avec eux »

Le président américain a exprimé son opinion sans aucune hésitation sur l'avenir de la situation :

L'une des deux voies : « Nous avons déjà remporté une telle victoire et, très bientôt, nous mettrons fin à tout cela, d'une manière ou d'une autre. Soit ils signeront un accord avec nous, soit nous y mettrons tout simplement un terme définitif », a déclaré Trump.

« La voie la plus facile » : Le président a ajouté que ce processus serait « probablement la voie la plus facile » pour les États-Unis, démontrant sa confiance totale dans la supériorité militaire de Washington.

La position de Téhéran : Espoir en la diplomatie et préparation militaire totale

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi, a fait une déclaration officielle dimanche, soulignant que les dirigeants du pays espèrent que la Maison Blanche prendra des décisions rationnelles :

Appel à une approche rationnelle : « Nous déployons tous les efforts diplomatiques et nous espérons que l'approche de la partie adverse sera logique et qu'elle choisira la diplomatie plutôt que d'autres options », a déclaré Araghchi.

Préparation de l'armée : Parallèlement, le chef de la diplomatie iranienne a clairement indiqué que les forces armées du pays ont été placées en état d'alerte maximale face à la possibilité d'une reprise des affrontements armés et qu'elles sont prêtes à répondre de manière appropriée à toute attaque.

Marco Rubio : La diplomatie est prioritaire, mais l'option militaire reste sur la table

Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Atlanta, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a expliqué la ligne stratégique officielle de Washington :

Le choix de la table des négociations : « Le président Trump préfère résoudre le problème par la voie diplomatique autour de la table des négociations plutôt que sur le champ de bataille », a souligné Rubio.

Le facteur de la puissance militaire : Le chef du département d'État a rappelé que si la diplomatie ne porte pas ses fruits, les forces armées américaines disposent d'une puissance suffisante pour éliminer complètement le problème iranien par la force militaire si nécessaire.

Si les contacts diplomatiques ne donnent aucun résultat dans les prochains jours, la région du Moyen-Orient pourrait devenir le centre d'une nouvelle escalade militaire à grande échelle.