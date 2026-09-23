« Dois-je détruire l'Iran ?! » : Trump lance des déclarations fracassantes à la tribune de l'ONU

Lors de la semaine de haut niveau organisée dans le cadre de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président américain Donald Trump a prononcé un discours qui a secoué la politique mondiale. CNN, Reuters, NBC News, Newsquawk et AP selon les rapports des géants internationaux de l'information, l'intervention du chef de la Maison Blanche, qui a duré près d'une heure, a été marquée par des tensions mondiales, des ultimatums et des changements géopolitiques historiques.

La partie principale et la plus effrayante du discours a été consacrée à l'Iran. Trump a lancé un ultimatum clair à Téhéran : « Je dois prendre une décision importante. Dois-je parvenir à un accord avec l'Iran, leur permettant de se reconstruire et de bâtir un pays bien plus grand qu'auparavant ? Ou dois-je détruire l'Iran, et ce rapidement, sans leur laisser la possibilité de tuer à nouveau des gens et de détruire des pays ? Ou dois-je les condamner à l'enfer, sans espoir de survie ni perspective de grandeur pour les générations futures ? », a-t-il menacé sérieusement devant la communauté internationale.

Après les propos de Trump sur le caractère inévitable de la chute du régime communiste cubain, la délégation de La Havane a quitté la salle de réunion en signe de protestation. En outre, le président a confirmé la construction de deux bases militaires au Groenland, a promis que la guerre en Ukraine se terminerait très rapidement et a annoncé qu'il remplacerait le terme « intelligence artificielle » par « super-intelligence ».

Alors, Washington conclura-t-il un accord avec l'Iran après les élections ou déclenchera-t-il une guerre ? Marco Rubio pourra-t-il mettre Cuba à genoux ? Et ce discours agressif de Trump annonce-t-il un nouvel ordre mondial ?

« Ultimatum à l'Iran, départ de Cuba et bases au Groenland » : les 5 points clés du discours de Trump

Les faits les plus sensationnels et importants entendus à la tribune de l'ONU :

Un choix terrible pour l'Iran : Trump a déclaré que l'Iran est confronté au choix soit de devenir un grand pays par le biais d'un accord, soit d'être immédiatement et totalement détruit et « condamné à l'enfer » ; il a été indiqué qu'un accord pourrait être signé juste après les élections de mi-mandat aux États-Unis ;

La délégation cubaine a quitté la salle : Après les mots « Ce régime a échoué et va s'effondrer », les diplomates cubains ont quitté la salle de réunion ; Trump a souligné que le secrétaire d'État Marco Rubio menait des négociations fermes avec La Havane ;

Une fin rapide au conflit entre l'Ukraine et la Russie : Le président a promis qu'il travaillait en étroite collaboration avec les dirigeants des deux camps et que l'effusion de sang prendrait fin très rapidement ;

Deux bases au Groenland et défense de l'OTAN : Il a été noté qu'un accord avec le Danemark pour la construction de deux grandes bases militaires sur l'île serait signé ce jour-même, renforçant ainsi la puissance de l'OTAN dans l'Arctique ;

L'ère de la « super-intelligence » : Trump a ordonné de remplacer le terme « intelligence artificielle » (IA) par « super-intelligence » dans tous les documents officiels, affirmant que rien ne pourrait arrêter cette révolution.

Discours historique à l'ONU : analyse de l'agenda mondial de Trump

Principales orientations et décisions géopolitiques avancées par le chef de la Maison Blanche :

Orientation et sujets Contenu de la déclaration de Trump Conséquences probables et réaction mondiale Problème iranien Soit un nouvel accord majeur, soit une destruction totale rapide Au Moyen-Orient, soit une paix absolue, soit un risque de nouvelle guerre à grande échelle Régime cubain Le système communiste est sous pression et s'effondrera bientôt Boycott de la délégation cubaine, Rubio renforce la pression des sanctions Russie et Ukraine Le conflit prendra fin « certainement et rapidement » Efforts pour forcer les parties à s'asseoir à la table des négociations Groenland et Arctique Ouverture de deux grandes bases, protection de l'OTAN et de l'Europe Établissement d'une domination militaire absolue des États-Unis au pôle Nord Technologie et intelligence artificielle Changement de nom en « Super-intelligence », développement sans limites Les États-Unis conserveront leur leadership dans la course aux hautes technologies et aux semi-conducteurs

Diplomatie internationale et expertise géopolitique : que signifie le discours sensationnel de Trump ?

Conclusions des politologues, analystes et experts internationaux :

Stratégie de la « Paix par la force » (Peace through Strength) : Trump a abandonné les compromis diplomatiques doux sur la question iranienne ; en montrant simultanément la promesse d'une immense relance économique et la menace d'une annihilation militaire totale, il force Téhéran à signer un accord proche des conditions de capitulation après les élections de mi-mandat américaines ;

Appel au renversement en Amérique latine : L'implication de Marco Rubio dans les négociations avec Cuba et l'attaque ouverte de Trump indiquent le début d'une nouvelle phase brutale de blocus économique contre le système communiste à La Havane ;

Groenland — Bouclier arctique : En réponse à l'activisme de la Russie et de la Chine dans l'océan Arctique, Trump a officialisé la transformation du Groenland en avant-poste militaire stratégique ; cela entourera l'OTAN d'un bouclier de sécurité absolue depuis le nord ;

« Super-intelligence » et révolution industrielle : Cette définition donnée aux technologies indique que l'administration de la Maison Blanche donnera carte blanche aux entreprises informatiques américaines (OpenAI, Google, Nvidia) pour faire de l'intelligence artificielle le programme principal de l'hégémonie militaire et économique.

Cette intervention abrupte de Donald Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies a montré que l'ère des compromis est terminée dans le monde et que celle de la force directe et des ultimatums fermes a commencé.

Selon vous, l'exigence stricte de Trump envers l'Iran mènera-t-elle à une guerre au Moyen-Orient ou Téhéran acceptera-t-il l'accord ? Dans quelle mesure la restauration des bases militaires au Groenland et ce discours de Trump à l'ONU changeront-ils la politique mondiale ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse politique historique, au centre de l'attention mondiale, avec tous vos amis !