Marco Rubio et Donald Trump font des déclarations contradictoires sur l'Ukraine

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Marco Rubio et Donald Trump font des déclarations contradictoires sur l'Ukraine

Une divergence d'opinions manifeste est apparue au sein des hautes sphères de l'administration américaine concernant les perspectives de résolution du conflit ukrainien. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné lors d'une conférence de presse que la résolution de la crise n'était pas proche, exprimant de sérieux doutes sur la possibilité d'une issue diplomatique.

Il est à noter que cette déclaration du chef du Département d'État contredit radicalement les propos optimistes tenus quelques heures plus tôt par le président américain Donald Trumpsur le sujet.

« Nous ne sommes pas sur le point de conclure un accord » : les réflexions de Marco Rubio

Interrogé sur les raisons de son scepticisme quant à la paix par la négociation, le secrétaire d'État a répondu froidement :

« Pour être honnête, je ne sais pas s'il est possible de parvenir à une paix négociée en Ukraine. Pour l'instant, nous essayons précisément de déterminer cela.

Je ne pense pas que quiconque ici puisse prétendre que nous sommes au seuil d'un accord de paix. Je peux seulement dire qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui consacrent toute leur énergie et leur temps à ces questions — les problèmes de l'Ukraine et de l'Iran, notamment Jared (Kushner) et Steve (Witkoff). Toute leur attention est concentrée sur ces sujets. »

L'optimisme inattendu de Trump : « Je n'avais jamais dit cela auparavant »

Contrairement à la prudence et au scepticisme du secrétaire d'État, le chef de la Maison Blanche, Donald Trump, a exprimé aujourd'hui une position totalement opposée et pleine d'espoir :

  • Un accord est proche : Trump a affirmé que de réelles opportunités sont apparues pour mettre fin aux affrontements armés en Ukraine ;

  • Les mots du président : « Je pense que nous sommes très proches de conclure un accord. Je n'avais jamais dit cela auparavant », a déclaré le président américain aux journalistes.

Deux approches à la Maison Blanche : Realpolitik et divergences de déclarations

Ces déclarations contradictoires au sein de la haute direction américaine soulèvent des questions au sein de la communauté internationale concernant les plans de Washington pour le processus de paix :

  1. La volonté de Trump d'un accord rapide : Fidèle à ses promesses électorales, le président cherche à démontrer que les négociations porteront bientôt leurs fruits ;

  2. La prudence du Département d'État : Rubio, directement responsable de la diplomatie, reconnaît que le processus sera encore long et difficile en raison des tensions extrêmes à la table des négociations et des exigences intransigeantes des parties.

Marco RubioDonald TrumpUkraineIranÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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