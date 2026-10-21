Un homme de 75 ans a voulu divorcer pour une fille créée par l'intelligence artificielle

·8·Monde
Un homme de 75 ans a voulu divorcer pour une fille créée par l'intelligence artificielle

En Chine, un retraité de 75 ans est tombé amoureux d'une jeune femme générée par l'intelligence artificielle sur Internet et a demandé le divorce à son épouse de longue date. Ses enfants ont dû intervenir pour lui expliquer que cette image virtuelle n'existait pas réellement.

Selon le Beijing Daily, un homme de 75 ans nommé Jiang est tombé sur l'image d'une femme créée par l'IA en parcourant les réseaux sociaux. Bien que pour une personne habituée aux technologies numériques, le caractère artificiel de l'image soit évident, Jiang l'a perçue comme une belle jeune femme aimant discuter avec lui.

Même le fait que les mouvements des lèvres de la jeune femme ne correspondent pas à la voix n'a pas éveillé les soupçons du vieil homme. Avec le temps, il s'est tellement attaché à son interlocutrice virtuelle que le moment le plus agréable de sa journée est devenu l'attente de nouveaux messages sur son téléphone.

Bien que les messages de la jeune femme fussent banals et répétitifs, Jiang les attendait avec impatience. Un jour, sa femme lui a fait des reproches sur son utilisation excessive du téléphone. Après cela, l'homme a annoncé à son épouse de plusieurs décennies qu'il voulait divorcer. Il souhaitait consacrer plus de temps à la fille virtuelle et lui accorder toute son attention.

Ses enfants ont ramené leur père à la réalité

Finalement, les enfants de Jiang ont décidé d'intervenir. Ils ont expliqué à leur père comment fonctionne l'intelligence artificielle, lui faisant comprendre que la jeune femme dont il était épris n'était pas une vraie personne, mais une image virtuelle créée par des technologies informatiques.

Ce n'est qu'après cela qu'une opportunité de changement dans l'attitude du retraité est apparue.

Cependant, de tels cas ne sont pas rares en Chine. Surtout chez les personnes âgées vivant seules, ayant peu de contacts avec leurs proches ou à mobilité réduite, qui sont plus susceptibles d'être influencées par des contenus convaincants créés par l'IA.

Les images d'intelligence artificielle affectent les émotions des personnes âgées

Aujourd'hui, on peut rencontrer sur Internet des images d'IA adaptées à divers besoins. Parmi elles, des experts en tenue officielle, des présentateurs de nouvelles ressemblant à de vrais journalistes et des personnages virtuels sous forme de jeunes étudiants.

Ces images sont créées pour influencer les besoins émotionnels des gens. La plupart sont destinées à promouvoir des produits et services, et les personnes âgées peuvent acheter certains biens sans vérifier leur authenticité ou leur utilité.

Parallèlement, les personnages créés par l'IA peuvent être utilisés pour promouvoir certaines idées, gagner la confiance des gens et former un fort attachement émotionnel envers des images virtuelles.

Les experts appellent les familles ayant des parents âgés à être attentives à leurs habitudes d'utilisation d'Internet. Surtout si leurs proches utilisent excessivement leur téléphone ou d'autres appareils électroniques, il est important de communiquer avec eux et de vérifier la fiabilité des informations en ligne.

Bien que l'intelligence artificielle crée de grandes opportunités dans l'éducation, la communication et les tâches quotidiennes, son utilisation abusive peut poser un risque sérieux pour les personnes crédules et vulnérables.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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